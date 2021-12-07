Kripto para borsalarında bir milyar liralık vurgun iddiası
Kripto para borsalarından Bitrota'da yaşanan çöküşün ardından çok sayıda mağdur hareke geçti. Savcılığa yapılan suç duyurusu sonrası soruşturma başlatılırken, şirketin yöneticilerinden biri Antalya'da yakalandı. Yaklaşık 82 bin üyesi olan borsa üzerinden 1 milyar liralık bir vurgundan bahsediliyor.
Üç yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.
İKİ YÖNETİCİDEN BİRİ GÖZALTINDA
Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı. 2 şirket yöneticisinden K.A, Antalya'da yakalandı. K.A, işlemlerinin ardından İstanbul siber şubeye getirilecek.
Yaklaşık 82 bin üyesi olan borsa üzerinden 1 milyar liralık bir vurgundan bahsediliyor
Bitrota üzerinden mağdur olanlara çağrıda bulunan avukatlar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ya da bağlı bulundukları ildeki savcılıklara başvuruda bulunarak şikayetlerini iletmelerini istiyor.
Şirketin merkezi Ataşehir’de olduğu için soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor.
THODEX'TE UYGULANAN SİSTEM
Konuyla ilgili konuşan Avukat Sinan Keskin ise ''Öncelikle mekanizmanın ismi ponze sistemidir. Kripto para piyasasından sonra insanların güvenleri de coinlere karşı azalmaktadır. Bundan sonra insanlar kripto paralarını çekmeye başlamaktadır. Çekmeye çalıştıkları zaman sistem ödeme yapamamakta ya da aynı zamanda bugün yarın ödeyeceğiz paranızı yabancı kuruluşlarla görüşüyoruz diyerek insanları oyalıyorlar. Burada işin özü ponzi sistemidir. Thodex’te de uygulanan bir sistemdir.'' dedi.
1 milyar TL’ye kadar varan zararlardan bahsedildiğini belirten Keskin, icra takibi için şirketin herhangi bir mal varlığının olduğunu ise zannetmediğini belirtti.
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