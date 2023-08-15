Kredi kuruluşlarından olumlu sinyaller gelmeye başladı
Uluslaarası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri yeni ekonomi yönetimiyle birlikte olumlu yöne evrilmeye başladı.
Ekonomi 15.08.2023, 15:27
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi
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|8. İstanbulspor
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|10. Samsunspor
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|1
|11. Sivasspor
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|13. Kayserispor
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|1
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|3
|2. Adanaspor
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|3. Manisa FK
|1
|3
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|3
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|3
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|3
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|3
|8. Sakaryaspor
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|3
|9. Bandırmaspor
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|10. Erzurumspor
|1
|1
|11. Altay
|1
|0
|12. Ümraniye
|1
|0
|13. Giresunspor
|1
|1
|14. Göztepe
|1
|0
|15. Keçiörengücü
|1
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Boluspor
|1
|0
|18. Kocaelispor
|1
|0
|19. Tuzlaspor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Newcastle
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|2. Brighton
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|3
|3. M.City
|1
|3
|4. Arsenal
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|3
|5. Crystal Palace
|1
|3
|6. Fulham
|1
|3
|7. M. United
|1
|3
|8. Brentford
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|9. Tottenham
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|10. Bournemouth
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|11. Chelsea
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|1
|12. Liverpool
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|1
|13. West Ham United
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|1
|14. Nottingham Forest
|1
|0
|15. Everton
|1
|0
|16. Sheffield United
|1
|0
|17. Wolves
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|0
|18. Luton Town
|1
|0
|19. Burnley
|1
|0
|20. Aston Villa
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Osasuna
|1
|3
|3. Rayo Vallecano
|1
|3
|4. Real Madrid
|1
|3
|5. Real Betis
|1
|3
|6. Valencia
|1
|3
|7. Cadiz
|1
|3
|8. Girona
|1
|1
|9. Las Palmas
|1
|1
|10. Mallorca
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Barcelona
|1
|1
|13. Getafe
|1
|1
|14. Sevilla
|1
|0
|15. Villarreal
|1
|0
|16. Deportivo Alaves
|1
|0
|17. Granada
|1
|0
|18. Almeria
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Celta Vigo
|1
|0