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Kredi kuruluşlarından olumlu sinyaller gelmeye başladı

Uluslaarası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye yönelik değerlendirmeleri yeni ekonomi yönetimiyle birlikte olumlu yöne evrilmeye başladı.

Ekonomi 15.08.2023, 15:27
Kredi kuruluşlarından olumlu sinyaller gelmeye başladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

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