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Kredi kullanacaklar için yeni dönem

Bankalardan kredi kullanacaklar için artık yeni bir dönem başladı. Buna göre, Bankalara gelen tüketici freniyle, borcunu erken ödeyene ücret ve masraflar iade edilecek, cayma hakkı hükümleri uygulanacak.

Ekonomi 02.04.2022, 10:20 02.04.2022, 10:24
Kredi kullanacaklar için yeni dönem

Tüketici kredisi kullananların elini rahatlatacak çok sayıda kolaylık ve haklar getirildi. buna göre tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Tüketici kredisi sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak. Tüketicilerin ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azaltılacak. Tüketici Kanunu'nda yapılan değişiklikle tüketici kredileri, devre mülk ve tatil satışları konusunda vatandaşlar kapsamlı bir korumaya alındı.

SÖZLEŞME TARİHİNDE TESLİM

Yeni düzenlemeyle ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketiciye teslimi zorunlu hale geldi. Düzenlemeyle yan ürün ve hizmetlerin kredi kullanım şartı olarak sunulmasına sınırlama geliyor. Ayrıca tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek. Taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına yönelik şartlar Borçlar Kanunu'yla uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için yasadaki diğer şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer alan bedel dikkate alınacak. Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmadan cayma hakkı uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi nedeniyle katlandıkları maliyet azalacak.

30 GÜN ŞARTI KALKIYOR

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı gibi belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin hemen yapılması için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması koşulu kaldırılacak. Bu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek. Buna göre, tüketici kredisi sözleşmeleri ile konut finansmanı sözleşmelerinde sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında, aykırılığı tespit edilen her bir işlem veya sözleşme için 200 lira olan idari para cezası 1.000 liraya çıkarılacak. Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresinin sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçmesi durumunda, teslim edilmeyen her konut için 70 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sabah

#kredi #banka
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