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Kredi kartı kullananlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

Sadakat kartlarda biriken para puanları kullanmak için son tarih 31 Aralık. Tüketici dernekleri, para puanların son güne bırakılmadan, alışverişin rahat olduğu zamanlarda, ihtiyaç kapsamında kullanılmasını öneriyor.

Ekonomi 03.11.2021, 14:12
Kredi kartı kullananlar dikkat! Son tarih 31 Aralık

Tüketici dernekleri, vatandaşları yıl sonuna kadar sadakat kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyarıyor. Şirketlerin müşterilerine sunduğu sadakat kartlarındaki puanların bir kısmı 31 Aralık’ta geçerliliğini yitirecek.Giyim, market, akaryakıt ve havayolu gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren firma müşterilerine para puan kazandırıyor. Müşteriler söz konusu para puanları alışveriş yaptıkları sırada kullanabiliyor.

YIL SONUNDA SIFIRLANIYOR 

Para puanların bir kısmı yıl sonunda sıfırlanırken, bir kısmı da geçerliliğini yitirecek. Tüketici dernekleri bu para puanların ihtiyaç kapsamında kullanılmasını önerirken, firmalar ise tüketicilerini mağdur etmemek ve alışverişe teşvik etmek için kısa mesaj veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapıyor.Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, sadakat kartlarındaki para puanların ne zaman silineceğine dair tüketicilerin açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.Eğer açık ve anlaşılır bir biçimde bilgilendirme yapılmadıysa söz konusu para puanların silinemeyeceğini aktaran Ağaoğlu, “Bu konuda Yargıtay’ın emsal kararı da mevcuttur. Kartın arkasına böyle bir not yazmış olmaları tüketicinin hak kaybına yol açmaz” dedi.Yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin kendilerine gelen kısa mesaj ya da e-posta gibi bildirimleri dikkate alarak para puanlarını süresi geçmeden kullanmalarını önerdiklerini kaydeden Ağaoğlu, şöyle konuştu:“Çünkü bu para puanların her ne kadar silinmesi hukuka aykırı görünse bile tüketicinin ayrıca bir uğraşa girmemesi açısından hem kredi kartı hem de marka kartlarında biriken puanlarını süresi içinde kullanmaları kendilerine kolaylık sağlayacaktır.”

ALIŞVERİŞ TUZAĞI 

Bazı markaların hediye para puanları şartlı verdiğine değinen Ağaoğlu, “Örneğin, tüketicinin 50 liralık hediye puanı kullanabilmesi için 250 liralık alışveriş yapmaları isteniyor. Bu tür puanlar alışveriş tuzağıdır. Tüketiciler sırf puan kullanmak amacıyla aşırı tüketime kaçmamalı” diye konuştu.Para puanların son güne bırakılmadan zamana yayılarak ihtiyaç doğrultusunda kullanılması gerektiğini belirten Ağaoğlu, tüketicilerin sakin gün ve saatlerde alışveriş noktalarına giderek para puanlarını da sorgulayabileceğini sözlerine ekledi.

TARİH SINIRLARI FARKLI 

Kredi ve banka kartlarında da tüketicilerin harcamalarına göre para puanlar birikiyor. Her bankanın para puanların kullanılması gereken tarih sınırlaması konusunda farklı uygulamaları bulunuyor.Bu süreler 6 ay ila 24 ay arasında değişebiliyor. Bu nedenle tüketicilerin bankaların mobil uygulamaları ya da çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihleriyle ilgili bilgi alması gerekiyor.

ALTI AYA ÇIKIYOR 

Zincir marketler, müşterilerinin sadakat kartlarına yaptıkları alışveriş karşılığında para puan ekleniyor. Para puanlarla ilgili her marketin farklı bir uygulaması bulunuyor.Tüketiciler bu bilgilere marketlerin çağrı merkezleri, mobil uygulama ya da internet sitesinden erişebiliyor. Para puan kullanım süreleri marketlerde 30 günden başlayıp 6 aya kadar çıkıyor.

GEÇERLİLİK SÜRESİ UZATILIYOR 

Kovid-19 salgını nedeniyle bir süre seyahat kısıtlaması getirildiği için hava yolları da puanların son kullanma tarihini ötelemişti. Yanı sıra hava yollarında ise puanların geçerlilikleri iki-üç yıl sürüyor. Öte yandan hava yolları puanları için ekstra para ödeyerek geçerlilik süreleri uzatılabiliyor.

Milliyet 

#kredi kartı #31 Aralık
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