Kredi kartı harcamalarında rekor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 31 Aralık haftasında kredi kartıyla yapılan harcamaların verileri paylaşıldı.
Ekonomi 09.01.2022, 17:51 09.01.2022, 17:54
Merkez Bankası verilerine göre 31 Aralık haftasında kredi kartı ile yapılan harcamalarda rekor kırıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 31 Aralık haftasında kredi kartıyla yapılan harcamalar 194,7 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi. Aynı verilere göre gıda ve market harcamalarının da rekor seviyeye ulaşıldı.
MARKET HARCAMALARI 68,3 MİLYAR TL OLDU
31 Aralık haftasında çeşitli gıda kategorisi altındaki kartlı harcamalar 21,3 milyar TL'ye çıktı. Market harcamaları ise aynı dönemde 68,3 milyar TL olarak kaydedildi. Böylelikle iki kategoride de tüm zamanların en yüksek haftalık verisi ortaya çıktı.
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