Korean Air, İstanbul'a yeniden uçacak

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, "24 Nisan'dan itibaren İstanbul'a seferler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri olmak üzere haftada üç kez yeniden başlayacak. Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan uçaklar 13.40'ta kalkacak ve 19.40'ta İstanbul'a inecek. Dönüş seferleri ise İstanbul'dan 21.20'de ayrılacak ve ertesi gün 13.25'te Incheon'a varacak." bilgisi verildi.