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Kooperatif üyesi kadınlara internet sitesi vasıtasıyla ürünlerini satma imkanı

Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı'nda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Yeni kadın kooperatifleri kurduk ve mevcut kooperatiflerin ortak sayılarını artırmaya çalıştık. Söz konusu faaliyetlerde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin 124 kişiye ulaşmışız. 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik." dedi.

Ekonomi 14.12.2021, 20:10
Kooperatif üyesi kadınlara internet sitesi vasıtasıyla ürünlerini satma imkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi kapsamında kadınların, bir internet sitesi yardımıyla ürünlerini hem iç hem de dış pazarlara sunabileceklerini söyledi.

Yanık, Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi Açılış Toplantısı'nda, dünya genelinde 3 milyon kooperatif bulunduğunu ve 1 milyardan fazla kişinin kooperatiflerin parçası olduğunu belirtti.

Kooperatiflerin dünya genelinde 280 milyon kişiye istihdam sağladığını, bu oranın çalışan nüfusun yaklaşık yüzde 10'una tekabül ettiğini, Türkiye'de de benzer biçimde yaklaşık 85 bin kooperatif ve 8 milyonu aşkın kooperatif ortağı bulunduğunu ifade eden Yanık, bütün dünyada bu kadar yaygın ve katma değer yaratan bu sistemin, kadınların ekonomik kalkınma sürecini de desteklediğini vurguladı.

Yanık, kooperatif faaliyetleriyle kadınların öncelikle kendi işini kurmak için önemli fırsatlar yakaladığını kaydetti.

Kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi için yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Yanık, "Yeni kadın kooperatifleri kurduk ve mevcut kooperatiflerin ortak sayılarını artırmaya çalıştık. Söz konusu faaliyetlerde bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 810 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantılarıyla toplamda 39 bin 124 kişiye ulaşmışız. 367 kooperatifi ziyaret ettik, 510 yeni kadın kooperatifi kurulmasına öncülük ettik." diye konuştu.

Yanık, bölgesel buluşmalarla 3 bin 522 kişiye ulaşıldığını söyledi.

"350 kişiye 'kadın ve kooperatifleşme' eğitimleri vereceğiz"

Bu projenin kadın kooperatifleri çalışmalarına ivme kazandıracağını dile getiren Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının faydalanıcı olarak konumlandığı proje ile kadın kooperatiflerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yanık, projenin kadın kooperatiflerinin yaşadığı sorunlara çözüm üretecek ve ileriye dönük projeksiyonlar sağlayacak şekilde planlandığını ve 5 ana unsurdan oluştuğunu kaydetti.

Bakan Yanık, projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"İlk olarak Eğitim İhtiyaç Analizi. Eğitim İhtiyaç Analizi ile yasal düzenlemeler, kurumsal destek mekanizmaları, iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar, kadının güçlenmesi gibi konularda kooperatif kurma ya da kooperatif ortağı olma potansiyeli olan 3 bin 500 kadına ve kooperatif ortağı olan 1500 kadına ve 3 bin üye erkeğe yönelik eğitimler planlıyoruz.

Kooperatif ortağı olan kadınların ihtiyaçlarını gözeterek kooperatif hukuku, sorumluluk ve yükümlülükler, sosyal güvenlik, muhasebe, markalaşma, e-ticaret ve benzeri alanlarda periyodik olarak ürün geliştirme desteği sunacağız.

Kurumsal kapasite geliştirme hedefimiz doğrultusunda ilgili kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan 350 kişiye 'kadın ve kooperatifleşme' eğitimleri vereceğiz. Farkındalık geliştirme başlığı altında çeşitli toplantılar ile basılı ve görsel materyaller oluşturuyoruz."

İki başarılı kadın kooperatifi kısa filmi, kooperatif çalışmalarına ilişkin tanıtım ve bilgilendirme filmleri ile kooperatifleşme konulu bir kamu spotu hazırlanacağını dile getiren Yanık, proje tamamlandığında ise büyük bir panayır ya da fuar benzeri etkinlikle kadın kooperatifleri haftasını kutlamak istediklerini belirtti.

"Kendi 'Kadın kooperatifleri ekosistem modelimizi' geliştireceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, şu bilgileri verdi:

"Bilimsel ve teknik çalışmalar alanında, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin ortak sayıları ve çalışma alanlarına ilişkin haritalandırma yapacağız. Bu çalışmadan hareketle iyi uygulamalar ve yenilikçi alanlar araştırmasını gerçekleştireceğiz.

Bu araştırma ile özellikle kadın kooperatiflerinin karşılaştığı sermaye azlığı ile birlikte ortaya çıkabilen ürün geliştirme, satış ve pazarlama, markalaşma ve iş birliği kurma gibi ihtiyaçları gidermek için dünyada nasıl çalışmalar yapıldığını inceleyeceğiz. Böylece kendi 'Kadın kooperatifleri ekosistem modelimizi' geliştireceğiz."

Projenin çok önemli bir hedefinin de kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek olduğunu anlatan Yanık, proje illerinde ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve kadın kooperatiflerinin bir araya getirilerek yerel paydaş toplantıları düzenleyeceklerini kaydetti.

Proje kapsamında mevcut kadın kooperatiflerinin aralarındaki iş birliğini kolaylaştırmak amacıyla web portal oluşturmayı planladıklarını aktaran Yanık, portalda kooperatifler ile ilgili tanımlar, istatistikler, mevzuat ve politika dokümanları sunacaklarını söyledi.

Bir kooperatifin ihtiyaç duyduğu hizmetler için başvuru mekanizmaları, kadın kooperatiflerinin mevcut durumu, iletişim bilgileri ile ürün ve hizmet katalogları ve e-Ticaret satış linklerine de portalda yer vereceklerini vurgulayan Yanık, "Yani artık kooperatif üyesi kadınlarımız derli toplu bir şekilde herkes tarafından kolayca erişilebilen bir internet sitesi yardımıyla ürünlerini hem iç hem de dış pazarlara sunabilecekler." diye konuştu.

Kaynak: AA
#derya yanık #Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
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