"KoopBakkal Projesi"ne başvurular bugün başlıyor

'Koopbakkal Projesi'nde imzalar atıldı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerindeki ürünler bakkallarda da satılacak.

6 ilde 250 noktada hayata geçirilecek proje için başvurular bugün başlıyor.

Projeyle bakkallarda ilk etapta 132 ürün satılacak. Fiyatlar, tarım kredi marketleriyle aynı olacak.

5 yıl işletme şartı aranacak

Başvurusu kabul edilen esnaf, bakkalının bir bölümünü Tarım Kredi ürünleri için ayıracak. O bölümde evlerde sıklıkla tüketilen; un, şeker, yağ ve bakliyat gibi temel gıda maddeleri satılacak. Ve bu ürünlerin gramajı da düşük olacak.

Başvuru yapmak isteyen esnaf için en az 5 yıl süreyle bakkal işletme şartı aranacak. Dükkanın ise 75 ila 150 metrekare büyüklükte olması gerekecek. Başvurular, Tarım Kredi Kooperatifi internet sitesinden yapılacak.

Tarım Kredi Genel Müdürü: Tarım Kredi market ürünleri 3 bin noktada bulunacak

Halkbank projeye finansman katkısı sağlayacak. Bakkallara 500 bin liraya kadar kredi verilecek.

Hedef, Koopbakkal Projesi'nde yıl sonuna kadar 81 ilde 500 ilçeye ulaşmak.