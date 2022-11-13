banner38

Konya Ovası'nda tahıl ekim mesaisi başladı

Türkiye'nin hububat üretimiyle ön plana çıkan Konya Ovası'nda çiftçiler, tohumlarını toprakla buluşturmak için harekete geçti.

Ekonomi 13.11.2022, 22:26
Konya Ovası'nda tahıl ekim mesaisi başladı

Konya'nın sahip olduğu geniş tarım arazilerinde başta buğday ve arpa olmak üzere çeşitli ürünler yetiştiren, 2021 yılında yoğun kar yağışının etkisiyle artan verimden memnun olan çiftçi, yeni sezon için hazırlıklarına başladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, AA muhabirine, Konya'nın tahıl üretimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu, Konyalı çiftçinin de büyük emeklerle burada ürün yetiştirdiğini söyledi.

Yaklaşık 2-3 hafta devam edecek hububat ekimleri için uygun iklim şartlarının oluştuğuna değinen Kırkgöz, "Tahıl ambarı olarak bildiğimiz Konya Ovası'nda çiftçilerimiz, hububat ekimlerine başlamış bulunmakta. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimize önerilerde bulunduk. Normalde ekime, ekim ayının 15'inde başlarlardı ve kasımın başına doğru ekim biterdi. Çiftçilerimize, iklim kaymasından kaynaklı olarak da bu yıl biraz daha geç yapmalarını söylemiştik. Kıraç alanlarda çiftçilerimiz yeni yeni ekimlerine başladı." diye konuştu.

Kırkgöz, çiftçinin son yıllarda hububat veriminden memnun olduğunu belirterek, "Geçen seneye oranla hububatın ekiliş alanlarında biraz artış bekliyoruz. Geçtiğimiz dönemde açıklanan fiyat, buğdayda ve arpada çiftçiyi memnun edici seviyedeydi. Bu da bize bu yılki ekilişlerin biraz daha artacağını gösteriyor. İnşallah verimli bir sezon geçirmeyi temenni ediyoruz çünkü tarımsal üretimde en büyük girdi maliyetleri enerji. Bunun için de yağmur ve karın yağması gerekiyor. İnşallah bu dönemde geçen seneki gibi kar yağışının bol olduğu bir yıl geçiririz." ifadelerini kullandı.

Kar ve yağmurla verim arttı

Üretim ve verimlilikte 2021 ve 2022 yıllarını kıyaslayan Kırkgöz, şunları kaydetti:

"Geçen yıla oranla bu yıl ekiliş alanlarında biraz daralma olsa da Konya Ovası'nda hububattaki rekolte arttı. Bunda en büyük etken kar yağışıydı. Yaklaşık 843 bin ton civarında arpa üretimi vardı, 1 milyon 500 bin ton civarında da buğday üretimimiz vardı. Bu yıl baktığınız zaman 1 milyon 150 bin ton arpa üretimimiz, buğdayda da 1 milyon 950 bin ton civarında buğday üretimimiz oldu."

Bu verim artışında kar ve yağmurun etken olduğunu belirten Kırkgöz, çiftçide bu sezon hububata yönelim gördüklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Mısır ve ayçiçeği alanları biraz daha hububat alanlarına kayacak gibi görünüyor. Çiftçi burada en çok buğdaydan kar ettiği için sulu alanlarda buğday ağırlıklı ekiliyor. Kıraç alanlarda da kıraca dayanıklılıktan kaynaklı arpa ekilişi biraz daha ön plana çıkıyor. Fiyatların bu seviyede kalması çiftçiyi umutlandırıyor. Önümüzdeki yıl TMO da inşallah yine aynı şekilde alım yapmaya devam ederse çiftçi önümüzdeki yıldan da umutlu olur. Burada fiyatın erken açıklanması, çiftçinin maliyeti de erkenden hesaplayarak yapmasına neden olacağı için, geçtiğimiz yıl olduğu gibi fiyatların erken açıklanması çiftçiyi biraz daha memnun edecek."

Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi'nde çiftçilik yapan 32 yaşındaki Muammer Nur Koyuncu da yeni sezon için tarlasında arpa ve buğday ekimine başladığını belirterek, "Genç bir çiftçiyim. Doğdum doğalı çiftçiyim ama son 10-12 yıldır özellikle profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Ağırlıklı olarak arpa, buğday olmak üzere mısır ve yonca ekiyorum. Bu yıl güzel bir ürün aldık. Fiyatların yüksek olması da bizi umutlandırdı. Ürünümüz de verim de güzeldi. Böyle olmasını, böyle devam etmesini temenni ediyoruz. Bugünlerde ekim mesaimiz başladı, ekmeye devam ediyoruz. Şu anda arpa ve buğday ekiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
#Konya Ovası #tahıl ekim
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 11 21
7. Manisa FK 12 19
8. Rizespor 11 18
9. Bandırmaspor 12 18
10. Altay 13 15
11. Sakaryaspor 12 15
12. Göztepe 11 14
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23