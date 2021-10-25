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Konut alacaklar dikkat! Yarından itibaren 20 bin lira az ödeyeceksiniz

Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Yapılan indirim sonrası konutta bugün üç banka tarafından uygulanan yüzde 1,37'lik faiz 1 milyon TL altı için yüzde 1,29'a çekildi. Yarından itibaren geçerli olacak indirim sonrası 10 yıl vadeli 250 bin TL'lik konut kredisinde ödenecek rakam ise 20 bin TL birden düşecek.

Ekonomi 25.10.2021, 12:06 25.10.2021, 12:12
Konut alacaklar dikkat! Yarından itibaren 20 bin lira az ödeyeceksiniz

Merkez Bankası'nın ekim ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda aldığı karar ile politika faizinde 200 baz puan indirime gitmesinin ardından gözlerin çevrildiği bankalardan ilk hamle geldi.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi faiz oranlarında indirime gitti.

Üç kamu bankasının yaptığı ortak açıklamaya göre, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldı.

1 MİLYON TL ALTINA YÜZDE 1,29 OLARAK UYGULANACAK

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.

yenisafak.com üç kamu bankası tarafından yapılan kredi faiz oranı indirimi sonrası konut kredisinde ortaya çıkan son rakamları hesapladı.

İndirim öncesi üç kamu bankasından Ziraat Bankası ve Vakıf Bank'ta konut kredi faizi yüzde 1,37, Halkbank'ta ise yüzde 1,38 olarak uygulanıyor.

20 BİN LİRANIN ÜZERİNDE İNDİRİM ORTAYA ÇIKTI

Bugün söz konusu oranlardan 10 yıl vadeli 250 bin TL konut kredisi çeken bir vatandaş Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ta aylık 4 bin 256 lira taksitle vade sonunda 263 bin TL faiz öderken, yapılan indirimler sonrası faizde 20 bin TL'nin üzerinde bir indirim ortaya çıktı.

İNDİRİM SONRASI ÖDEME TABLOLARI

1 milyon TL'lik kredide yüzde 1,29 faiz oranı ile çekilecek 200 bin TL'lik konut kredisinde 10 yıllık vadede aylık taksit tutarı 3 bin 286 TL'ye gerilerken vade sonunda ödenecek faiz oranı ise 194 bin TL olacak.

250 bin TL'lik kredide ise 1,37 faiz oranı ile aylık taksit 4 bin 256 lira iken, vade sonunda 263 bin TL'nin üzerinde faiz ödemesi çıkarken, indirim sonrası aylık taksitler 4 bin 107 liraya vade sonunda ödenen faiz ise 242 bin TL'ye geriliyor.

#merkez bankası
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