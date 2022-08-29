Kırtasiye alışverişi e-ticarete kaydı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, e-ticarette okul alışverişinin bir ay önceden başladığını belirtti. Çevikoğlu, “Kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Ürün aramalarında yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 40’LARA VARAN ARTIŞ

Vatandaşların en uygun fiyata en doğru ürünü alma isteği olduğunu ve bunun için kırtasiye kırtasiye gezmek yerine e-ticarete yöneldiğini söyleyen Çevikoğlu, “Ülkemizde e-ticaret artık önemli bir aşamaya geçmiş durumda. Katlanarak büyüyen bir sektör. Bu nedenle, bu yıl artan talep ile birlikte e-ticaret alanında ciddi bir artış gerçekleşeceği öngörülüyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 40’lara varan artış yaşandığını görüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

HİJYEN ÜRÜNLERİNE TALEP SÜRÜYOR

Pandemi dönemi ile birlikte hijyen ürünlerinin satışında yaşanan artışın devam ettiğini vurgulayan Çevikoğlu, “Salgın zamanında kırtasiye ürünlerinin yer aldığı sepetlerde hijyen ürünleri de yer alıyordu. Geçmiş döneme göre, çocuk maskeleri ve dezenfektan gibi ürünlere eskisi kadar olmasa da talep halen devam ediyor. Öte yandan, tabletlerin satışlarında da artış sürüyor” diye konuştu.

OKUL ALIŞVERİŞİ ANNELERDE

Eğitim harcamalarına ilişkin istatistikleri de paylaşan Çevikoğlu, “Tespitlerimize göre, daha çok anneler kırtasiye alışverişlerini yapıyor. Ayrıca, bu sene fiyat bazında harcamaların da bir nebze arttığı görülüyor. Kaliteye göre tüm ihtiyaçlar eklendiğinde 400 ila bin 500 liraları bulan bir harcama yapılabiliyor” bilgisini paylaştı.