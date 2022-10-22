banner38

"Kırmızı patates" tescil için gün sayıyor

Sivas'ta bir firma tarafından deneme ekimi yapılan, dış kabuğu kırmızı, içi ise krem renginde olan "Yakut", cipslik patates olarak tercih edilecek.

Ekonomi 22.10.2022, 23:50
"Kırmızı patates" tescil için gün sayıyor

Sertifikalı tohumluk patates üretiminde önemli merkezlerden Sivas'ta faaliyet gösteren firma, ilk kez dış kabuğu kırmızı, iç rengi krem olan tohumluk patates üretti.

Kentte sertifikalı yerli tohumluk üreten firmanın ileri ıslah operasyon yürütücüsü ziraat mühendisi Hasan Arı, AA muhabirine, Sivas yöresinde 60 dekar alanda 30 binden fazla çeşitle ıslah çalışması yaptıklarını söyledi.

Topraklarının bakir ve temiz olmasından dolayı tohum elde etmek için bu kenti seçtiklerini belirten Arı, "Türkiye koşullarına adapte olmuş, iklim şartlarına entegre sağlamış, dayanıklı, verimi yüksek çeşitlerin üretimini burada gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta"

Tohumların her birinin farklı yapısı ve özelliği olduğunu vurgulayan Arı şunları kaydetti:

"Sanayilik, yemeklik, erkenci ve geççi çeşitler var. Bunların yanında kabuk yapısı ve kullanım alanları daha farklı olan çeşitlerimiz mevcut. Arazimizde 30 binden fazla çeşidimiz bulunmakta ve bunların içerisinde verimi yüksek, dayanıklı, kullanım alanı geniş çeşitlerin seçilmesi için çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Tescil için başvurusu yapılan "Yakut"un melezleme yöntemiyle elde edildiğini aktaran Arı, "Tamamen doğaldır. Farklı anne ve baba kullanılarak dış kabuğunun kırmızı, iç et renginin krem olmasından dolayı sanayilik olarak geliştirilen parmak cipslik bir çeşittir. Verim performansı ve depo dayanıklılığı yüksek olduğundan üreticilerimiz ve ham madde temini sağlayan firmalarımız için çok elverişli." diye konuştu.

"Yakut" için tescil başvurusu yaptıklarını belirten Arı, "Önümüzdeki yıl tamamen tescil ve üretim izni teslim edildikten sonra tohum üretimi gerçekleştirilecek. 1-2 yıla kalmadan sofralarımıza gelmesini bekliyoruz." dedi.

Tohumluk üretim merkezi olarak Sivas tercih ediliyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız da bakir topraklara sahip olmasından dolayı firmaların tohumluk üretim merkezi olarak Sivas'ı tercih ettiğini söyledi.

Yıldız, Sivas'ın tohumluk üretimindeki önemine dikkati çekerek "Sivas, yıllara göre değişmekle birlikte birinci ve ikinci sırada yer alıyor. Sivas, özellikle son yıllarda milli ve yerli çeşitlerimizin ilk denendiği il." açıklamasında bulundu.

"80 bin ton üretim bekliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı araştırma enstitüleri ve özel firmaların geliştirdiği tohumluk çeşitlerini Sivas'ta denediklerini aktaran Yıldız, "Daha sonra üretimi arttıkça diğer illerde de üretim gerçekleştiriliyor. Tohumlukta önemli bir iliz, yaklaşık 20 bin dekar alanda tohumluk üretimi yapıyoruz. Bu yıl ortalama verimimiz dekara 4 ton, dolayısıyla 80 bin tonluk üretim bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
#sivas #patates #yakut
Yorumlar (0)
banner35
14
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 10 21
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 10 19
6. Konyaspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Karagümrük 10 12
12. Alanyaspor 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Giresunspor 9 8
16. İstanbulspor 10 8
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Pendikspor 9 18
3. Keçiörengücü 10 18
4. Bodrumspor 9 17
5. Boluspor 8 15
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 9 13
9. Manisa FK 9 13
10. Tuzlaspor 9 12
11. Bandırmaspor 8 12
12. Altınordu 9 12
13. Erzurumspor 9 10
14. Adanaspor 9 8
15. Altay 10 8
16. Göztepe 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 11 26
3. Tottenham 11 23
4. Chelsea 11 21
5. M. United 11 20
6. Newcastle 11 18
7. Liverpool 11 16
8. Brighton 11 15
9. Fulham 11 15
10. Brentford 11 14
11. Everton 12 13
12. Crystal Palace 11 13
13. Bournemouth 11 13
14. West Ham United 11 11
15. Southampton 11 11
16. Leeds United 10 9
17. Aston Villa 11 9
18. Wolves 11 9
19. Nottingham Forest 12 9
20. Leicester City 11 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 10 25
3. Real Sociedad 11 22
4. Atletico Madrid 10 20
5. Real Betis 10 20
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Osasuna 10 16
8. Villarreal 10 15
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Almeria 10 10
14. Sevilla 11 10
15. Celta Vigo 10 10
16. Espanyol 10 9
17. Getafe 10 9
18. Girona 10 8
19. Cadiz 11 7
20. Elche 10 3
banner23