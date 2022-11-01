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"Kent Tarımı Projesi"nin detayları açıklandı

Kent tarımı uygulamasının hayata geçirilmesi amacıyla üç yıllık eylem planı hazırlanıyor. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir'in de olduğu 14 ilde başlatılacak proje kapsamında destekler, krediler ve kurslar sunulması hedefleniyor.

Ekonomi 01.11.2022, 16:20
"Kent Tarımı Projesi"nin detayları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 Bütçe Sunuşu'ndan derlenen bilgiye göre, "kent tarımı" modeliyle üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılarak, şehirde yaşayanların taze ve ucuz sebzeye erişiminin sağlanması öngörülüyor.

Lojistik maliyetlerinin ve karbon ayak izinin düşürülmesi, nakliye kayıplarının azaltılması ve istihdamın artırılması da hedefler arasında yer alıyor.

Bu amaçla 3 yıllık "Kent Tarımı Eylem Planı" uygulamaya alınacak. Proje kapsamında üreticilere hibe tohum-fide, sera ve hayvancılık, makine ve ekipman, mesleki eğitim, sübvansiyonlu kredi gibi çeşitli alanlarda pek çok destek sağlanacak.

14 kentte başlatılacak

Eylem planı, 2023 yılında Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzincan ile İstanbul hinterlandında yer alan Balıkesir, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova olmak üzere 14 ilde uygulanacak. Gelecek yılın uygulama sonuçlarına göre proje diğer illere de yaygınlaştırılacak.

Söz konusu 14 il dışında kalan illerde de Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projeleriyle üretim altyapısı kurulmaya başlandı.

Bu kapsamda, Denizli Sarayköy Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Ağrı Diyadin Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB (1. Etap), Aydın Efeler Jeotermal Kaynaklı Sera TDİOSB, Samsun Bafra Sera TDİOSB, Zonguldak Çaycuma Sera TDİOSB'lerinin altyapısı tamamlanarak üretime geçilecek.

Aksaray Kargın, Çanakkale Ayvacık, İzmir Dikili, Kayseri Kocasinan, Kütahya Simav, Nevşehir-Kozaklı jeotermal kaynaklı sera TDİOSB'ler ile Adana Karataş ve Malatya Yazıhan sera TDİOSB'lerde altyapı inşaatlarına başlanacak.

Altyapı proje çalışmaları devam eden TDİOSB'ler

Bunların dışında Ankara, Balıkesir, Sakarya, Erzincan, Erzurum, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, Van, İstanbul, Tekirdağ ve jeotermal kaynak bulunan diğer illerde jeotermal kaynaklı sera TDİOSB kurulmasına yönelik yatırım analizi çalışmaları devam ediyor.

Türkiye'de ilk örneği teşkil eden jeotermal kaynaklı seracılık projeleri Denizli'nin Sarayköy ve Ağrı'nın Diyadin ilçelerinde başlatıldı.

Denizli Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'lerin altyapı çalışmaları 2018'de tamamlandı ve yatırımcılara açıldı. Yatırımcılar tarafından jeotermal kaynakla ısıtılan ileri teknolojili seralar kuruluyor.

2022 Yılı Yatırım Programı'nda bulunan Ağrı Diyadin Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB'nin altyapı işinin ihalesi gerçekleştirildi ve yapıma başlandı.

Kütahya Simav Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB Projesi kapsamında 2021'de yer seçimi tamamlandı. 2022 Yılı Yatırım Programı'na alınan projeye ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB Projesi'nin geçen yıl yer seçimi tamamlandı ve yapıya tüzel kişilik kazandırıldı. Projede fizibilite çalışmaları da tamamlandı.

Aydın Efeler-Kadıköy Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB Projesi için de yer seçimi tamamlandı ve seraya tüzel kişilik kazandırıldı. Altyapı proje çalışmaları sürdürülüyor.

Samsun Bafra ve Zonguldak Çaycuma tarıma dayalı ihtisas sera OSB'lerin yapım işlerine geçen yıl başlandı. Bu sene sonunda altyapıların tamamlanarak buraların yatırımcılara açılması planlanıyor.

Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB Projesi için de yer seçimi tamamlanırken yapıya tüzel kişilik kazandırıldı, gözler yatırımlara odaklandı.

4 ilde yer seçim çalışmaları devam ediyor

Türkiye'nin en büyük sahasında yürütülen İzmir Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Jeotermal Sera OSB’nin 3 bin 37 dekar alanda proje çalışmaları tamamlanarak, altyapı çalışmalarına başlandı.

Diğer yandan yeni tarıma dayalı ihtisas OSB projeleri Gümüşhane Kelkit, Kahramanmaraş Elbistan, Niğde Bor, Van, Sivas Şarkışla için yer seçimi tamamlandı ve buralara tüzel kişilik kazandırıldı.

Hatay Altınözü ve Muğla Seydikemer Tarıma Dayalı İhtisas Süt OSB'lerin de yer seçimi gerçekleştirildi ve bu iki OSB de tüzel kişilik kazandı. Projelerde altyapı çalışmaları yürütülüyor.

Çanakkale Ayvacık (Jeotermal Kaynaklı), Ordu Mesudiye (Besi), Aksaray Karkın (Jeotermal Kaynaklı) ve Kayseri-Kocasinan (Jeotermal Kaynaklı) TDİOSB projeleri için ise etüt ve yer seçimi çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, TDİOSB'lere bu yıla kadar 750 milyon lira destek sağlandı. TDİOSB proje sayısı 57'ye çıkarıldı.

#Kent Tarımı Projesi #tarım
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