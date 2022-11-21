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Kendi elektriklerini kendileri üretiyor

Elazığ'da 57 girişimcinin ortak sermayesiyle kurulan biyogaz tesisinde hayvan gübresi işlenerek üretilen elektrik hanelere veriliyor.

Ekonomi 21.11.2022, 18:02
Kendi elektriklerini kendileri üretiyor

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) öncülüğünde bir araya gelen 57 girişimci, hayvancılık ve tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentte geçen yıl 200 milyon liralık yatırımla 70 bin metrekare alanda 6 megavat gücünde biyogaz tesisi kurdu.

Merkeze bağlı Cevizdere köyü mevkisinde altyapı çalışmaları devam eden 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Elazığ Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) kurulan Elerji Enerji Biyogaz AŞ'de günlük 800 ton hayvan gübresi işlenerek elektrik üretiliyor.

Ayda 2 milyon kilovatsaat elektrik üretilen tesiste, bu üretim sırasında açığa çıkan kompost gübre katı organomineral gübreye dönüştürülüyor.

Tesiste üretilen elektrik, satışı yapılarak şehir şebeke hattına gönderiliyor.

Elerji Enerji Biyogaz AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar, AA muhabirine, 2021'de elektrik üretimine başlayan tesiste kent genelindeki 100 çiftlikten temin edilen günlük 800 ton civarındaki hayvansal gübrenin işlendiğini söyledi.

Tesiste ham madde olarak kullanılan hayvansal gübrenin oksijensiz ortamda fermantasyonuyla açığa çıkan biyogazın gaz motorlarında yakıldığını ifade eden Yaşar, "Ayda yaklaşık 2 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi ve 1000 ton kompost gübre elde ediyoruz. Aylık 9 bin 400 haneye yetecek elektrik enerjisi üretiliyor. Bin ton kompost gübreyi de işledikten sonra aylık 3 bin ton katı organomineral gübreye dönüştürüyoruz." dedi.

"Kontrolsüz sera gazı salınımı engelleniyor"

Yaşar, çevre dostu biyogaz tesisinde elektrik üretimi aşamasında kullanılan hayvansal gübrenin zehirli gazlardan arındırıldığını belirtti.

"Kontrolsüz sera gazı salınımı engelleniyor." diyen Yaşar, günlük 800 ton hayvansal atığın yıllık karbon salınımının yaklaşık 360 bin ton olduğunu ve bu tesis sayesinde karbon salınımının engellendiğini söyledi.

Yaşar, hayvancılıktan doğan atıkların çevre için çok ciddi bir sorun olduğuna işaret ederek, bu atığın karbon salınımının dışında yer altı sularına karışmasının da hijyen ve sağlık için çok ciddi bir sorun olduğunu, bunun da önüne geçildiğini kaydetti.

Ülkede tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliği için biyogaz tesislerinin olmazsa olmaz olduğunu anlatan Yaşar, "Elazığ'da gerçekleştirdiğimiz bu projenin benzerleri tarım ve hayvancılığın öne çıktığı diğer illerde de gerçekleştirilirse önümüzdeki dönemde ülkemiz hem gıda hem de enerji güvenliği noktasında rahat günlere ulaşacaktır." diye konuştu.

Tesisin yıllık gelirinin yüzde 2,5'i ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Yaşar, biyogaz tesisinin altyapı çalışmaları devam eden 10 bin büyükbaş hayvan kapasiteli Besi OSB içerisinde yer aldığına değinerek, gelecekte buradan açığa çıkacak atıkların tamamının elektrik enerjisi ve organik gübre üretiminde kullanılacağını belirtti.

Elazığ TSO öncülüğünde 57 girişimcinin ortak sermayesiyle kurulan tesisin, küçük sermayelerin bir araya gelerek kentte büyük bir yatırım ve katma değere dönüştürülmesi bakımından iş dünyası için örnek teşkil ettiğini belirten Yaşar, tesisin gelirinin her yıl yüzde 3'ünün Besi OSB'ye verileceğini, bu sayede ülke hayvancılığına katkı sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Yaşar, tesisin her yıl gelirinin yüzde 2,5'inin de ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını anlatarak, "Biyogaz tesisi sayesinde Besi OSB kurulduğunda sıfır atıklı ve karbon salınımı olmayan çevreci bir OSB olarak faaliyete geçmiş olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#Elazığ #hayvan gübresi #Elektrik üretimi
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