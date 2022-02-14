KDV indirimi vatandaşın cebine girecek

Vergi indirimi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, gözler bugünden itibaren market raflarındaki etiketlere çevrildi. Söz konusu karar Resmi Gazete’de dün yayımlandıktan sonra, temel gıda maddelerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi.

Türkiye çapındaki temel gıda maddelerinde en az yüzde 7’lik indirimlerin fiyatlara yansıması bekleniyor. KDV indirimi tüketiciler adına özellikle zorunlu gıdalarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken, düzenlemenin zamları engelleyici bir rol oynayacağına da dikkat çekiliyor.

FIRSATÇILIĞA YAKIN TAKİP

Öte yandan, söz konusu indirimlerde olası fırsatçılıkların önlenmesi için Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetim gerçekleştirecek. Böylelikle indirimlerin sürekli olması ve vatandaşın cebine tam olarak yansıması sağlanacak. Devletin vergi gelirlerinden feragat ederek yaptığı KDV indirimi iş dünyası üzerindeki vergi yükünü de hafifleteceği için gözler aynı zamanda firmaların atacağı adımlara çevrildi.

KDV düzenlemesi ile fiyatlarda düşüş bekleniyor. 1 litre süt 13,5 liradan 12,5 liraya; 30'lu yumurta 45 liradan 42 liraya; çay ise 41 liradan 39 liraya düşecek. Bazı gıda maddelerinin toptan tesliminde ayrı ve perakende tesliminde ayrı KDV oranı uygulanıyordu, bu sistem de kaldırılarak kolaylık sağlandı. Ekonomistlere göre verginin azaltılması harcanabilir gelirin artması anlamına geliyor

BEBEK MAMASI DAHİL

Ayrıca son dönemde sıkça gündeme gelen bebek mamasında da KDV indirildi. KDV’nin sadeleştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılan düzenleme ile aynı zamanda gıda enflasyonunun tüketiciler üzerinde oluşturduğu yükün azaltılması konusunda önemli bir adım atıldı.

Özel Tüketim Vergisi’ne tabi tutulan meyve suları, kola, havyar gibi ürünler düzenleme dışı tutuldu. KDV düzenlemesi ile indirim beklenen ürünler şöyle sıralandı: “Pirinç, bulgur, nohut gibi tüm bakliyat ürünleri, su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir, zeytin, yumurta, patates, soğan, biber, domates, salatalık gibi sebze ürünleri, meyveler, konserveler, bal, pekmez, tahin helvası, fındık ezmesi, çikolata, lokum, bisküvi, kraker, gofret, pasta, kek, baklava, yufka, makarna, şehriye, tahıl gevreği, fındık, ceviz, Antep fıstığı, badem gibi kuruyemiş, baharatlar, bebek mamaları.”

81 İLDE TOPYEKÜN DENETİM

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde katma değer vergisinin (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesine ilişkin düzenlemenin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle aldıklarını belirterek, “81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik, pazartesi günü itibarıyla denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın” ifadesini kullandı. Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gıda ürünlerinde KDV indirimlerine ilişkin denetimlerin yapılacağını bildirdi.