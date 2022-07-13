Kayseri'de '4’üncü Kültepe Ekonomi Zirvesi' yapıldı

Programa Bakan Nebati’nin yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim, Bakan Yardımcıları, Büyükelçiler, Müsteşarlar ve ASKON üyeleri ile iş insanları katıldı.

Türkiye İlk 10 Ekonomi İçerisindeki Yerini Alacak

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin, 2023-2024 yılları için kapasite artırmak amacıyla yeni makine ve teçhizat siparişi verdiğini, artacak kapasite ile Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasında yerini alacağını söyledi.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, sanayicilerin, 2023-2024 yılları için kapasite artırmak amacıyla yeni makine ve teçhizat siparişi verdiğini, artacak kapasite ile Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasında yerini alacağını söyledi.

ASKON tarafından Kayseri’de bir otelde yapılan “Kültepe Ekonomi Zirvesi”nde konuşan Aydın, Kovid-19 salgını ile ekonomilerde yaşanan durağanlığın tüm ülkeleri etkilediğini ifade etti.

ABD’de enflasyonun son 40 yılın zirvesine çıktığını, Avrupa ülkelerinin, Ukrayna-Rusya savaşı ile doğal gaz krizi yaşamaya başladığını anlatan Aydın, bu gelişmelerin olağanüstü bir durumdan geçildiğini gösterdiğini vurguladı.

Dünyayı etkileyen ekonomideki olumsuzlukların Türkiye’ye de yansıdığına değinen Aydın, şöyle konuştu:

“Bugün yaşanan bunca küresel krize ve savaşa rağmen, dinamik bir şekilde ülke ekonomimizin yönetildiğini görmek biz iş insanlarını güçlü ve güvenli kılıyor. Hükümetimizin yerinde ve zamanında attığı adımlar yarınlara olan inancımızı da şüphesiz güçlendiriyor. Temel ekonomik göstergelere baktığımızda yıl sonunda 250 milyar doları aşan bir ihracat rakamına kavuşacağız. Kaldı ki son 12 aylık rakamlara baktığımızda bu verileri görüyoruz. ve yine çift hanelere ulaşmış bir büyüme göreceğimize de inanıyoruz.

Sürdürülebilir bir büyüme için en büyük katkının sanayi ve ihracat tarafından geldiğini görmekteyiz. Sanayi kapasite kullanım oranlarımız yüzde 80’leri aşmış durumda. Sanayicilerimizin 2023-2024 yılları için kapasite artırmak üzere yeni makine ve teçhizat siparişleri verdiklerini memnuniyetle izlemekteyiz. Yani çarklar, artan bu kapasite kullanımlarıyla üretmeye devam edecek ve ülkemiz büyüyerek hedeflediği ilk 10 ekonomi arasında yerini alacaktır. Tüm bu veriler gösteriyor ki büyük bir doğumun arifesindeyiz.” Diye konuştu.

Bakan Nebati: 'Türkiye 20 Yıldır Bir Hikaye Yazıyor'

Zirvede bir konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türkiye’nin son 20 yıldır yeni bir hikaye yazdığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Hikaye her geçen gün güçleniyor, kuvvetleniyor ve damgasını vurarak yolunda devam ediyor. Yeter ki inanalım, yeter ki güvenelim, yeter ki bu ülkenin nereden nereye geldiğini çok iyi değerlendirelim. Yolumuz açık, bahtımız açık ve menzilimize doğru koşarak gidiyoruz. Bu anlamda da Türkiye ekonomisindeki gelişmelere baktığımızda, bununla birlikte değerlendirmek ve her açıdan bütüncül bir bakış açısı ve tüm aktörler arasındaki ilişkilerin iyi değerlendirilmesi açısından çok değer atfettiğimiz bir bölüm. Bütçedeki güçlü görünümünüzü Ocak-Mayıs 2022 döneminde de devam ettirdik ve bütçe 125 milyar lira fazla verdi. Mayıs ayı vergi gelirleri artışında en büyük pay, bir önceki yıla göre yüzde 497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar geçici vergisine ait oldu.”

“Diğer taraftan küresel enflasyonist baskınların ve vatandaş odaklı üretim anlayışımızın zaruri hale getirdiği ek bütçeyi yüce meclisimizin takdirine sunduk.” diyen Nebati, “Bu ek bütçeyle merkezi yönetim bütçe ödenekleri 1 trilyon 81 milyar lira artırılırken söz konusu giderlerin karşılığı olarak genel bütçe gelir tahminleri aynı tutarda artırıldı. Böylelikle vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmelerini, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin ve çalışanlarımızın aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz.” ifadelerini kullandı.