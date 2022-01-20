Katma Değer Vergisi sadeleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Katma Değer Vergisinin (KDV) sadeleştirilmesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda çeşitli kesimlerle toplantılar yapılıyor.

Bütün sektörlerde açık bir sadeleştirme yapılacağı, bir kayıp oluştuğu takdirde farklı alternatiflere yönelinebileceği belirtiliyor.

Düzenlemeyle dezavantajlı grupların avantajlı hale gelmesi öngörülüyor.

Sürecin birkaç hafta içinde bitmesi bekleniyor.

Çalışmayla aynı sektördeki farklı KDV uygulamalarının önüne geçilmesi ve verginin sadeleştirilmesi amaçlanıyor. KDV, halen yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18'lik dilimlerde uygulanıyor.