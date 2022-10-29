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"Karamürsel Samanlı zeytini" coğrafi işarete yakın

Kendine has tadı ve kokusu olan "Karamürsel Samanlı zeytini"nin coğrafi işaret alınarak bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

Ekonomi 29.10.2022, 17:50
"Karamürsel Samanlı zeytini" coğrafi işarete yakın

Kocaeli'nin Samanlı Dağları'nın eteklerindeki Karamürsel ilçesinde yetiştirilen, ince kabuklu, etli, kendine has tat ve aromaya sahip "Karamürsel Samanlı zeytini"nin coğrafi işaret alınarak bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.

İlçede asırlık ağaçlarda zeytin yetiştiren çiftçilerin hasat mesaisi başladı.

Çiftçiler, merdiven aracılığıyla çıktıkları ağaçlardan topladıkları zeytini elle Karamürsel sepetine dolduruyor.

İnce kabuklu, etli, kendine has tat ve aromaya sahip zeytine coğrafi işaret almak için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

"540 ton rekolte bekleniyor"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Akın Atlıbatur, AA muhabirine, ilçede toplanan zeytinin, bugüne kadar üretimi süregelen önemli katma değere sahip bir ürün olduğunu söyledi.

Atlıbatur, bölge halkı tarafından üretilen zeytinlerin genellikle sofralık olmakla birlikte yağlık olarak da değerlendirilebildiğini kaydetti.

"Karamürsel Samanlı zeytini"nin ilçede önemli bir yeri bulunduğuna işaret ederek, "İlçemizde yaklaşık 250 zeytin üreticimizin toplam 21 bin 350 zeytin ağacı bulunmaktadır. 2021 yılında rekolte yaklaşık 430 ton iken bu yıl yüzde 25'lik bir artışla rekoltenin yaklaşık 540 ton olması beklenmektedir. Karamürsel ilçemizde yetiştirilen zeytinler, ilçede salı ve cuma günleri kurulan halk pazarında ve doğrudan üreticiden alıcıya satışı yapılmaktadır." diye konuştu.

Karamürsel'in coğrafi özellikleriyle zeytin yetiştiriciliğine elverişli olduğunu anlatan Atlıbatur, "Karamürsel Samanlı zeytini"nin sadece ilçede üretiminin yapıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Atlıbatur, bunun üzerine Türk Patent ve Marka Kurumuna coğrafi işaret almak için başvurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Karamürsel Samanlı zeytini, ilçenin Samanlı Dağları üzerinde denize bakan yamaçlarında yetişen bir üründür. Başka bir yerde yetiştiriciliği yapılamamaktadır. Karamürsel Samanlı zeytininin özelliği; iri olması, et oranının çok yüksek olması ve çok kısa sürede, 20-25 günde tatlanmaya ulaşması. Kendine has bir tadı var, yani genellikle yağlık olarak kullanılmıyor ama yağında da ayrı bir kalite var."

"Bu türü bilen başka zeytin yemez"

Çiftçi Bekir Viran da 35 dönümlük alanda zeytin yetiştiriciliği yaptığını dile getirdi.

Zeytinin toplanma yönteminden bahseden Viran, şunları aktardı:

"Karamürsel Samanlı zeytini elle Karamürsel sepetine toplanır. Zeytin ince kabuk olduğu için zedeleniyor. Yere toplayamazsınız ya da sırıkla dokunamazsınız, sofralık bir tür olduğu için. Topladığımız ürünleri ilçede esnaf olan arkadaşlarımız var, onlara toptan veriyoruz. Karamürsel halkından da talep var. Onlar bu zeytini tanıyor, lezzetini de bildikleri için başka zeytin yiyemiyorlar. Bu türü bilen başka zeytin yemez."

Viran, sofralık Karamürsel Samanlı zeytininin kilogramının 50 liradan satıldığını aktararak, "Diğer zeytinleri sırıkla ya da çula sıyırmakla bir kişi 100-150 kilogram toplar. Bizim zeytinimizi bir kişi elle 50-60 kilogram toplayabilir. Bu da maalesef işçilik maliyetine yansıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Karamürsel Samanlı zeytini #coğrafi işaret #tescil #kocaeli
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