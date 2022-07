Karaismailoğlu: 'Hizmet etmek yerine tatile gidenlerin hallerini hep birlikte görüyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Bu ülkenin, bu milletin kaybedecek bir dakikası bile yoktur." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ordu çevreyolu şantiyesinde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında brifing aldı.

Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılan Karaismailoğlu, Orta Doğu'ya bağlanan yolların kavşak noktası, fındığın başkenti Ordululara selamlarını iletti.

Karaismailoğlu, Ordu'da ulaşım yatırımları adına tarihi günlerden birini daha birlikte yaşadıklarını vurgulayarak, "Kazı çalışmalarının sonuna geldiğimiz, başta Ordu olmak üzere bölgemizdeki diğer illeri de olumlu etkileyecek Ordu Çevre Yolu Akçetepe Tüneli'nde ışığı hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Ordu'nun Altınordu, Perşembe, Fatsa, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinde 18-19 Temmuz'da yağışlar sonucu meydana gelen heyelan, su baskını ve taşkınlardan dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Karaismailoğlu, selin neden olduğu hasar sonrasında 7/24 durmaksızın çalıştıklarını, en kısa sürede ulaşım ağlarını tekrar faaliyete soktuklarını aktardı.

Karayolları ekiplerinin yollarda temizleme faaliyetlerini hızla tamamladığını ve böylece tüm yolları tekrar vatandaşın hizmetine sunduklarını anlatan Karaismailoğlu, böyle bir afetin bir daha yaşanmamasını diledi.

Karaismailoğlu, tünelleri ve yolları barındıran bu projenin, Ordu ve çevre illerin ulaşımını rahatlatması bakımından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Çalışmalarımız tamamlandığında trafikte can ve mal güvenliğini daha da yükseltecek, bölgenin turizm, ticaret ve sosyo-ekonomik gelişimine de büyük katkı sağlayacağız. En önemlisi zaman ve akaryakıt tasarruflarıyla ülkemizin ekonomisine destek olacağız." ifadelerini kullandı.

Stratejik dev ulaşım ve iletişim yatırımlarıyla ülkedeki üretime, istihdama, ticaret ve turizme ciddi katkılar sağladıklarını kaydeden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Son 20 yıl içerisinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 606 milyar lira üzerinde yatırım yaptık. Bu yatırımlarımız içinde yüzde 61 oran ve 972 milyar liralık miktar ile aslan payını Karayolları aldı. Böylece ülkemizi dünyanın lider ekonomileri arasına yükselttik, milletimizi hak ettiği yere taşıdık. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde hayata geçirdiğimiz büyük ulaşım ve iletişim yatırımlarımızın meyvelerini görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında kara, hava, demir ve denizyollarında uluslararası bir koridora dönüştürdük."

Karaismailoğlu, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı, Filyos Limanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları gibi dev ulaştırma projelerini halkın hizmetine sunduklarını hatırlattı.

- "Bu ülkenin, bu milletin kaybedecek bir dakikası bile yoktur"

Bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin kilometrelerden alıp 28 bin 700 kilometreye çıkardıklarına işaret eden Karaismailoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2023 hedefimiz ise 29 bin 500 kilometre bölünmüş yol yapmak, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. 2035'te bölünmüş yol uzunluğumuzu 36 bin kilometrenin üzerine çıkartacağız. 2035'te otoyol uzunluğumuzu 8 bin 300 kilometrenin üzerine yükselteceğiz. Karıncalar gibi çalışıyor, kara yollarında geçit vermeyen dağları tünellerle aşıyoruz. Bu azmimizin sonucunda tünel uzunluğunu 50 kilometreden alıp tam 661 kilometreye çıkardık. 2023'te tünel uzunluğumuzu 720 kilometreye ulaştıracağız."

Karaismailoğlu, derin vadileri köprü ve viyadüklerle geçmeye devam edeceklerini anlatarak, "311 kilometre uzunluğundaki köprü ve viyadüklerimizi tam 730 kilometreye çıkardık. 2023'te 770 kilometreye ulaştıracağız. Bizim için 'durmak yok, yola devam' diyoruz. Görevini layıkıyla yapmayanların, vatandaşımıza hizmet götürmeyenlerin, hizmet etmek yerine tatile gidenlerin hallerini hep birlikte görüyoruz. Bu ülkeye hizmet edemeyeceklerini zaten biliyorduk. Buradan bir kez daha tekrarlıyoruz, herkes sorumluluğunu yerine getirmeli. Bu ülkenin, bu milletin kaybedecek bir dakikası bile yoktur." dedi.

Milletin yaşam kalitesini yükselten, güvenli, ekonomik, konforlu, çevreye duyarlı, kesintisiz, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sistemi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, bu bakımdan ulaşım modlarında yaptıkları yatırımların ekonomiye katkılarını görmekten dolayı da gururlu olduklarının altını çizdi.

- "Hükümetlerimiz döneminde Ordu'da 34 tünel inşaatını gerçekleştirdik"

Tüm yurt sathındaki ulaşım ve iletişim yatırımlarından mavi ve yeşilin sembolü Ordu'nun da hak ettiği payı aldığını kaydeden Karaismailoğlu, "Hükümetlerimiz döneminde Ordu'da toplam uzunluğu 40 bin 590 metreyi bulan, 25'i tek tüp, 9'u da çift tüp olmak üzere tam 34 tünel inşaatını gerçekleştirdik. Kara yollarımızda uzunlukları 10 bin 210 metreyi bulan tam 117 köprüyü hizmete açtık. Ordu'da devam eden 14 ayrı kara yolumuzun yapım işinin toplam proje bedeli 11 milyar 230 milyon lirayı geçmektedir." şeklinde konuştu.

Karaismailoğlu, 2015 yılında Türkiye'nin denize inşa edilen ilk havalimanı, Türk mühendisliğinin başarı nişanesi olan Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki yolcu sayısının katlayarak arttığına dikkati çekti.

Ordu'daki önemli karayolu yatırımlarından birisinin de Akçatepe-1 Tüneli'nin yer aldığı Ordu Çevre Yolu Projesi olduğunu belirten Karaismailoğlu, Ordu Çevre Yolu Projesi'nin proje bedelinin 6 milyar 210 milyon lira olduğunu ifade etti.

Uzunluğu 21,4 kilometre olan bölünmüş yol standardındaki projede toplam 9 bin 492 metre uzunluğunda 6 çift tüp tünel bulunduğunu anlatan Karaismailoğlu, 3 bin 676 metre uzunluğunda 11 çift köprü ile birlikte 414 metre uzunluğunda 5 tek köprü ve farklı seviyeli kavşakların da projede yer aldığını kaydetti.

Karaismailoğlu, çevre yolunun 11 kilometrelik ilk bölümünün 3 Mart 2019 tarihinde hizmete açtıklarını anımsatarak, "Yolumuzun kalan 11 kilometrelik ikinci bölümünde çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Terzili ve Melet Viyadüğü ile şehri çevreleyen ikinci kesim, Ordu Üniversitesi'nin arkasından Akçatepe-1 Tüneli, Akçetepe-1 Viyadüğü, Aktepe-2 Tüneli, Akçetepe-2 Viyadüğü, Turnasuyu Tüneli ve Doğu Kavşağı ile mevcut yola bağlanacaktır." bilgisini paylaştı.

- "Şehrin doğusu ile batısı arasındaki ulaşım daha hızlı, rahat ve konforlu olacak"

Ordu Çevre Yolu Projesi ile Karadeniz Sahil Yolu'nu, Ordu'da şehir dışına aldıklarını belirten Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şekilde hem transit geçişler rahatlayacak ve hem de şehir içi trafiğin yükü oldukça hafifleyecektir. Ordu şehir merkezindeki günlük araç trafiği 60 bine ulaşmaktadır. Ordu Çevre Yolu ile 40 dakikalık seyahat süresinin 15 dakikaya indirmiş olacağız. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bir yılda 6 bin 248 ton emisyonu azaltmış olacağız. Yine ayrıca zamandan 198 milyon lira, akaryakıttan 31 milyon lira olmak üzere yıllık 229 milyon liralık tasarruf sağlamış olacağız. Şehrin doğusu ile batısı arasındaki ulaşım daha hızlı, rahat ve konforlu olacak. Ayrıca Ordu Üniversitesi'nin yanı sıra şehir hastanemiz ve havalimanı gibi önemli noktalara da ulaşmak çok daha rahat olacaktır."

2023 yılında tamamını hizmete açacakları Ordu Çevre Yolu'nun hem Ordu'ya hem de bölgeye hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, "Bizler yaptığımız her bir kilometre yolu, her bir limanı, her bir havalimanını, her bir metre fiber optik kabloyu büyük bir azim ve gayretle yapıyoruz. Bizim için halka hizmet, Hakk'a hizmettir. Günübirlik çekişmelere, polemik ve dedikodulara, kısır tartışmalara vaktimiz yok. Biz tüm vaktimizi, akıl ve alın terimizi size hizmet için harcıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından Karaismailoğlu, iş makinesine binerek tünelde ışık görme için ilk hamleyi yaptı.

Törene, Vali Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, MHP İl Başkanı Naci Şanlıtürk, bazı ilçe belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.