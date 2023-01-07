banner38

"Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili olarak "Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz." şeklinde konuştu.

Ekonomi 07.01.2023, 01:24
"Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maliyet hesaplaması yapıldığında Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın kullanılmasının ithal edilen gaza göre daha ekonomik bir seçenek olduğunu belirtti.

Dönmez, Haber Türk kanalında katıldığı programda, Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi.

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70'e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz."

Mart sonu gibi evlere iletilecek

Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."

BOTAŞ'ın gaz borçlarının ertelenmesi

Dönmez, sahada karadaki işler için yaklaşık 6 bin 500, deniz kısmında da 2 bin 500 kişinin çalıştığını kaydederek, proje süresince 18 yabancı uyruklu mühendisin de Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

Rusya'nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) borçlarını ertelediğine ilişkin konuya da değinen Dönmez, görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Dönmez, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirterek, "Müzakereler devam ediyor. Biz bunu Rusya ile çok boyutlu görüşüyoruz. Türkiye'nin lehine olabilecek maliyet avantajları neyse onları müzakere edeceğiz. Erteleme de dahil birçok konuyu görüşüyoruz, ülkenin menfaatine olabilecek hangi husus varsa, özellikle maliyetlerle ilgili olarak. Onlar şu anda BOTAŞ muhatabı Gazprom ile görüşülüyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı #Fatih Dönmez #karadeniz gazı
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 16 36
2. Fenerbahçe 16 35
3. Başakşehir 16 31
4. Adana Demirspor 16 30
5. Trabzonspor 16 29
6. Beşiktaş 15 26
7. Konyaspor 16 26
8. Kayserispor 16 23
9. Alanyaspor 17 21
10. Karagümrük 16 19
11. Giresunspor 16 19
12. Gaziantep FK 16 18
13. Kasımpaşa 16 18
14. Ankaragücü 16 16
15. Antalyaspor 15 16
16. Hatayspor 16 16
17. Sivasspor 17 15
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 16 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 17 44
2. M.City 17 39
3. Newcastle 18 35
4. M. United 17 35
5. Tottenham 18 33
6. Liverpool 17 28
7. Fulham 18 28
8. Brighton 17 27
9. Brentford 18 26
10. Chelsea 17 25
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 17 22
13. Leicester City 18 17
14. Leeds United 17 17
15. Nottingham Forest 18 17
16. Bournemouth 18 16
17. West Ham United 18 15
18. Everton 18 15
19. Wolves 18 14
20. Southampton 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 16 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Celta Vigo 16 16
17. Cadiz 16 15
18. Espanyol 15 13
19. Sevilla 15 12
20. Elche 16 4
banner23