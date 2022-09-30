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Karadeniz Gaz Sahası'nda denizin altına kablo döşeyecek gemi İstanbul'a geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Düzce İl Başkanlığında açıklama yaptı. Dönmez, Karadeniz Gaz Sahası'nda kabloları denizin tabanına döşeyecek geminin İstanbul Boğazı'na geldiğini söyledi.

Ekonomi 30.09.2022, 13:47 30.09.2022, 14:27
Karadeniz Gaz Sahası'nda denizin altına kablo döşeyecek gemi İstanbul'a geldi

Buradaki konuşmasında, Karadeniz Gaz Sahası'nda kablo döşeyecek geminin İstanbul'a geldiğini şu sözlerle duyurdu:

"Elimizde mega projeler var. Vatandaşımızı doğrudan ilgilendirecek projelerin başında da Sakarya Gaz Sahası'nda üreteceğimiz gazı sizlerle buluşturmak. Niyetimiz 2023'ün ilk çeyreğinde o gazı sizlerle buluşturmak. Sahada 8 bin kişi çalışıyor. 30 tane gemi, en az 7-8 helikopterin çalışması var. Bugün de Karadeniz Gaz Sahasındaki üretimi kontrol edecek olan gemi, İstanbul Boğazı'na geldi. 6 bin tane birimi eş güdümlü olarak yürütüyoruz. Tüm gayretimiz doğal gazı milletimizle buluşturmak."

"Gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz"

Ayrıca Silivri'deki yer altı gaz deposu ile ilgili de, "Silivri'deki yer altı gaz deposu tam dolu vaziyette kışa giriyoruz" bilgisini verdi.

#Karadeniz Gaz Sahası #gemi #Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
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