Karadeniz'den müjde: Başarıyla tamamladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda gerçekleştirilen diğer testlerde sırasıyla, 28 Temmuz'da 0,75 milyon metreküp, 31 Ağustos'ta ise günlük 0,63 milyon metreküp gaz akışı gözlenmişti. Böylelikle, Türkali-2 kuyusunda toplam 2,05 milyon metreküp akış potansiyeli saptandı.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler, sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Türkali-2'de son derinlik 3 bin metreyi aştı

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 154 metre su derinliğine, 3 bin 50 metre son derinliğe ulaşıldı. Türkali-2 Sakarya Gaz Saha'sında Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu oldu.

Açıklamaya göre, sahadaki kuyu akış testleri, TPAO envanterine geçen yıl katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.

Akış testi, keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

TPAO'nun Karadeniz'de ultra derin denizde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.

Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi, deniz altında kurulacak doğal gaz üretim sistemi, Filyos kıyısında kurulacak bir işleme tesisi ve bu iki üniteyi birbirine bağlayacak boru hatlarından oluşuyor. Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ise ilk doğal fazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor.