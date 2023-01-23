Karadeniz'de hamsi bolluğu

Sinop Merkez Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Namık Ünlü, AA muhabirine, hamsi avının Marmara Denizi'nde de Karadeniz'de devam ettiğini söyledi.

Bu sezon hamsinin bir nevi piyango gibi karşılarına çıktığını belirten Ünlü, "Palamut bolluğunda balıkçı arkadaşlarımızla, 'Hamsi olsa olsa bir hafta, en fazla bir ay olur' diye konuşuyorduk ama 2 aydır hiç boşluk yapmadan hamsi avlamaya devam ediyoruz." dedi.

Hamsinin boyunda da büyüme olduğunu dile getiren Ünlü, "Sinop açıklarındaki hamsi boy standardını yakalamış durumda. Balık zayıf ve ince olduğundan kendini gösteremiyordu ama şu anda hamsinin boyu uzadı." ifadesini kullandı

Hamsinin fiyatının da geçen yıllara göre düşük olduğuna dikkati çeken Ünlü, şunları kaydetti:

"Geçen sene hamsinin kilosu 50-60 liradan satılırken, bu yıl 25 liraya kadar düştü. Hemen hemen tüm balıklarda bu ucuzluğu neredeyse yarı yarıya gördük. Bu da balığın bol olmasından kaynaklanıyor. Bu bolluk vatandaşa yaradı. Balık tutan arkadaşlarımız sürümden kazanırken, satıcılar da vatandaşlarımız da bu durumdan memnun. Herkes emeğinin karşılığını aldı."

Öte yandan tezgahlarda kilograma göre hamsi 40, istavrit 50, mezgit 40, barbunya 80, çinekop 100 liradan alıcı buluyor.