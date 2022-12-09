Karadağlı çiftçilere TİKA'dan destek
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyindeki Pljevlja'daki çiftçilere 15 sera yardımında bulunarak destek oldu.
Ekonomi 09.12.2022, 16:51
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın kuzeyindeki Pljevlja'daki çiftçilere 15 sera yardımında bulundu.
TİKA Karadağ Ofisinden yapılan açıklamada, 2015'te ülkede sera üretiminin desteklenmesi kapsamında proje başlatıldığı ifade edilerek, bugüne kadar 200'den fazla sera yardımı yapıldığı belirtildi.
Proje kapsamında Pljevlja'da kullanıma hazır 15 sera yardımı yapıldığına işaret edilen açıklamada, proje bünyesinde ayrıca 2 yılda 100'den fazla çiftçiye ilgili alanda eğitim verildiği kaydedildi.
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