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Karacadağ pirinci üreticisini sevindiriyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tescilli Karacadağ pirincinde yüksek verim üreticisini mutlu ediyor.

Ekonomi 23.10.2022, 20:23
Karacadağ pirinci üreticisini sevindiriyor

Türk Patent ve Marka Kurumunca Mart 2018'de coğrafi işaretle tescillenen Karacadağ pirinci, Diyarbakır ve Şanlıurfa arasındaki Karacadağ bölgesinde bulunan arazilerde yetiştirilen çeltiğin işlenmesiyle elde ediliyor.

İsmini yetiştirildiği Karacadağ'dan alan, kar sularının ilkbahar aylarında erimesiyle beslenen derelerle sulanan ve çoğunlukla bazalt taşlı arazilere ekilen çeltik, düz arazilerde biçerdöver, eğimli alanlarda ise işçiler tarafından orakla toplanıyor.

Yaklaşık 5 aylık yetişme süresi sonrası işçiler tarafından tarladan toplanan çeltik, boş arazilere serilerek güneş altında kurumaya bırakılıyor. Daha sonra işlenmesi için fabrikalara gönderilen çeltik, buradaki işlemlerin ardından tüketime hazır hale geliyor.

Siverek'te geçen yıl 1950 bu yıl ise 2 bin 350 dekarlık arazide çeltik ekimi yapıldı.

Siverek Belediyesi Ziraat Mühendisi Ramazan Şeker, AA muhabirine, Karacadağ pirincinin bölge insanı için farklı bir yerinin olduğunu ve bu lezzete alışan kişilerin başka pirinç tüketmekte zorlandığını söyledi.

Karacadağ'ın volkanik yapısının bu bölgede yetiştirilen pirincin aroması ve lezzetinde büyük etken olduğunu anlatan Şeker, şöyle konuştu:

"Karacadağ pirinci kendisine has aroması, kokusu ve lezzeti olan bir üründür. Kış aylarında yağan karın eriyen soğuk sularıyla sulanan çeltik bu sayede daha verimli oluyor. Karacadağ'ın Şanlıurfa bölgesinde geçen yıl yaklaşık olarak 2 bin dekar alanda bir ekim yapıldı ve dekar başına 400 kilogram verim elde edildi. Bu yıl daha fazla alanda çeltik ekimi yapıldı ve bölgede yaptığımız incelemelerde dekar başına ortalama 500 kilogramlık bir verim olduğunu belirledik. Bölge çiftçisi açısından sevindirici bir durumdur, temennimiz rekoltenin gün geçtikçe artmasıdır. Bu sene verimin bu denli artmasını kış aylarındaki yağışa bağlıyoruz. Sonuçta Karacadağ pirinci suya ihtiyaç duyan bir ürün ve su ne kadar bol olursa verim o denli artar."

"Farklı bir tadı oluyor"

Çeltik üreticisi Celal Altay ise pirinç tohumlarını mayıs ayında tarlayla buluşturduklarını, zahmetli geçen sürenin ardından hasat dönemine geldiklerini ifade etti.

Bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Altay, "Geçen yıl 150 dönüm alana ekim yapmıştım, bu yıl ise yaklaşık 300 dönüm ekim yaptım. Geçen yıla oranla iyi bir rekolte beklentimiz var ki geçen yıl dekar başına 400 kilogram ürün aldık. Bu yıl ise dekar başına 500-550 kilogram ürün bekliyoruz. Karacadağ pirincinin yüksek rakım ve suyun soğuk olmasından dolayı farklı bir tadı oluyor. Pirincimizi dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#karacadağ pirinci #Şanlıurfa #Siverek
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