banner38

Kar ve zarar eden kamu işletmelerinin isimleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılı Kamu İşletmeleri raporunu yayımladı.Kamu işletmelerini mercek altına alan rapor yayımlandı. Buna göre, 2019 yılında 16 kamu işletmesi kar ederken, 12 kamu işletmesi zarar etti.

Ekonomi 06.11.2021, 11:37 06.11.2021, 11:44
Kar ve zarar eden kamu işletmelerinin isimleri açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın portföyünde 2020 yılı sonu itibarıyla 19 KİT, 4 kamu bankası ve 7 diğer kuruluş olmak üzere toplam 30 kamu işletmesi bulunuyor.

Bu işletmelerin 31 Aralık 2020 itibarıyla toplam nominal sermayesi 242 milyar TL, toplam ödenmiş sermayesi ise yaklaşık 186,6 milyar lira. 2020 yılında bütçeden KİT'lere 15,4 milyar TL sermaye ödemesi ve 2,1 milyar TL görevlendirme bedeli ödemesi olmak üzere toplam 17,5 milyar TL ödeme yapıldı.

KİT'lerden bütçeye yapılan ödemeler ise 1,9 milyar TL temettü, 1 milyar TL hasılat payı ve 2,6 milyar TL kurumlar vergisi olmak üzere toplam 5,5 milyar TL oldu.

KİT'lerin aktif büyüklüğü 2019 yılında 277,6 milyar TL iken 2020 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 11,8 artışla 310,3 milyar TL'ye ulaştı. Brüt satışlar ise 2020 yılında 2019 yılına oranla yüzde 4,7 artış göstererek 160,7 milyar TL oldu.

2020 yılında mal-hizmet satış maliyeti bir önceki yıla göre %0,3 azaldı. Bu durum satışların karlılığını olumlu etkiledi KİT sisteminin 2019 yılı sonunda 1,7 milyar TL olan dönem net zararı 2020 yılında 825,8 milyon TL net kara dönüştü.

ÇALIŞAN SAYISI YARI YARIYA AZALDI

KİT'lerde 2000 yılında ortalama 207 bin kişi istihdam edilmekte iken, bu sayı 2019 yılında 100 bin 516 kişiye, 2020 yılın sonu itibariyle ise 93 bin 738 kişiye geriledi. 2020 yılında KİT'lerin toplam istihdam gideri bir önceki yıla göre yüzde 17,5 artarak 15 milyar TL olarak gerçekleşti.

KİT'lerde 2020 yılında çalışanların işverene maliyeti memur ve sözleşmeli için aylık ortalama 10 bin 579 TL ve işçiler için aylık ortalama 14 bin 432 TL oldu.

16 KURUM KAR ETTİ

2020 yılında büyük ölçekli kamu işletmelerinin mali performansı ise şöyle oldu:

İŞTE ZARAR EDEN KAMU ŞİRKETLERİ

BOTAŞ 26.8 milyon lira zarar
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş 357,5 milyon zarar
Türkiye Taşkömürü Kurumu 1.3 milyar lira zarar
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi 3.9 milyar lira zarar
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii 109.7 milyon lira zarar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi 2.1 milyar lira zarar
Et ve Süt Kurumu 223 milyon lira zarar
Toprak Mahsulleri Ofisi 61.6 milyon lira kar
ÇAYKUR 547 milyon lira zarar
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 969.8 milyon zarar
Sümer Holding 24.7 milyon zarar
PTT 741 milyon lira zarar
Türk Hava Yolları 6.1 milyar lira zarar

KAR EDEN KAMU ŞİRKETLERİ

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 76.8 milyon kar
Türksat- 1 milyar lira kar
TRT - 497 milyon lira kar
Atatürk Orman Çiftliği 54.9 milyon lira kar
Türkiye Denizcilik İşletmeleri 28.2 milyon kar
Devlet Malzeme Ofisi 322.6 milyon lira kar
Makina ve Kimya Endüstrisi 925 milyon lira karKıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 1.2 milyar lira kar
Elektrik Üretim A.Ş 171.9 milyon lira kar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş 5.9 milyar kar
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 2.9 milyon lira kar
Türkiye Petrolleri A.O 1.7 milyar lira kar
Eti Maden İşletmeleri 2.7 milyar lira kar
Anadolu Ajansı 14.9 milyon lira kar
Borsa İstanbul 1.8 milyar lira karUluslararası Sağlık Hizmetler AŞ - 395 milyon lira kar

Kaynak : Memurlar

#2021 #şirket #kar
Yorumlar (0)
banner35
14
sisli
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 12 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Gaziantep FK 12 15
12. Kayserispor 11 14
13. Adana Demirspor 11 13
14. Sivasspor 11 12
15. Antalyaspor 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Göztepe 11 9
18. Giresunspor 11 9
19. Kasımpaşa 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Tuzlaspor 11 17
7. Kocaelispor 10 17
8. Bursaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Menemenspor 10 11
15. Denizlispor 11 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Southampton 11 14
13. Brentford 10 12
14. Crystal Palace 10 12
15. Aston Villa 11 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Cádiz 13 12
15. Granada 11 11
16. Celta de Vigo 12 11
17. Elche 12 10
18. Deportivo Alaves 11 10
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6