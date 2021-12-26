Kapadokya'da doluluk yüzde 100'e yaklaştı

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni yılı sakin karşılayan tesislerde doluluk yüzde 100'e yaklaştı.

Konaklama tesisleri başta olmak üzere birçok merkezde yılbaşı gecesinde özel kutlama programı düzenlenecek olan bölgede, dış mekan süslemelerinin tamamlanmasıyla ışıl ışıl bir görüntü oluştu.

Turizmci Abdullah İnal, AA muhabirine, bu hafta yerli ve yabancı turistlerin bölgede yoğun hareketlilik oluşturacağını belirtti.

Yurt dışından gelen talebin yanı sıra Avrupa'daki kısıtlamalar nedeniyle yerli turistlerin de Kapadokya'yı tercih ettiğini aktaran İnal, şunları söyledi:

"Geçen yıl tüm programlarımızı iptal etmiştik. Bu sene yılbaşı için ekim ayından itibaren başlayan bir talep yoğunluğu oldu. Tesis olarak biz üç ay öncesinde yüzde 100 doluluğa zaten ulaşmıştık. Bu yıl önemli bir ivme var. Latin misafirler yoğunluk oluşturuyor. Bizim tesisimizde yabancı yoğunluklu olacak. Bölgedeki birçok tesis de dolmak üzere. Büyük bir yoğunluk var. Kar da yağarsa bölge daha romantik bir hale kavuşacak. Tek temennimiz yılbaşında kar yağması."

Bölgenin önemli turizm merkezlerinden Ürgüp'te otel ve acente işleten Muzaffer Büyükbaş ise yılbaşında yaşanacak yoğunluğun 2022 yılı turizm sezonunun hareketli geçeceğinin habercisi olduğunu söyledi.

Büyükbaş, "Çok heyecanlıyız, yeni yıl için bütün hazırlıkları tamamladık. Son odalarımızı satıyoruz. Mutlu şekilde yeni yılı karşılayacağız. Kapadokya, dünyada çok önemli bir yer. Özellikle son yıllarda sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla inanılmaz bir noktaya doğru gidiyor." diye konuştu.

Turistlere yönelik çeşitli tur aktiviteleri düzenleyen Halil Atay da yılbaşı tatilinde hava koşullarının uygun olması durumunda sıcak hava balon turu ve diğer etkinlikler için rezervasyon taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ifade etti.

Atay, Kapadokya'da 12 ay boyunca turizm hareketliliği yaşandığını sözlerine ekledi.