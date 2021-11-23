Kanunu hiçe sayıyorlar: Boş ver kimliği arkaya gel

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 12 Ekim’de terörizmin finansmanını engellemek ve kur manipülasyonun önüne geçmek için döviz bürolarındaki alım satım işlemlerinde kimlik ya da pasaport ibraz etme zorunluluğu getirmişti. Geçtiğimiz hafta yapılan bir düzenleme ile de 100 dolar altındaki işlemlerde bu zorunluluk kaldırıldı. Ancak bazı döviz bürolarının bu kanuna uymadığı, kayıt dışı döviz alım satımına imkân verdikleri ortaya çıktı. Muhabirimiz, döviz alım satım işlemlerindeki kimlik ibrazı zorunluluğunu uygulamada görmek için müşteri gibi İstanbul Aksaray’daki döviz bürolarını dolaştı ve kimliksiz döviz almayı denedi. Kimi döviz büroları kural uygularken kimi döviz büroları da ise usulsüz işlem yapıyor.

KAMERASIZ ALANA GEL

Bazı döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı kuralı uygulanmıyor. Döviz bürolarının neredeyse tamamında ilgili kanun camlarda asılı ancak buna rağmen kimliksiz döviz alım satımı yapılabiliyor. Girdiğimiz 5 döviz bürosunun 2’sinde kimliksiz işlem yapılabildiğini gördük. “Kimliğim yanımda yok, TC kimlik numaramı da bilmiyorum 500 dolar bozdurabilir miyim?” diye sorduğumuz Aksaray’daki bir döviz bürosunda, kameraların olmadığı arka bölüme davet edildik. “Bir sorun olmaz mı, kimliksiz döviz almak yasak değil mi?” diyerek döviz bozdurmak istediğimiz ikinci döviz bürosunda ise “Arka bölümde kameralar çekmiyor, kayıtsız yaparız” yanıtını aldık ve kimlik ibraz etmeden de döviz alım satımı yapılabileceğini görmüş olduk.