Kanun teklifi Meclis'te: Devre mülk satışı yapılamayacak
Tüketicinin korunmasına yönelik kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam ediyor. Düzenlemeye göre ön ödemeli devre mülk ve devre tatil satışı yapılamayacak.
Ekonomi 24.03.2022, 01:56
Kanun teklifi, konut, devre mülk ve devre tatil satışlarından doğan mağduriyetleri gidermeyi amaçlıyor.
Düzenlemeye göre, ön ödemeli olarak satılan konutların sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilmesi zorunlu olacak ve teslim süresi 48 ayı geçemeyecek.
Devre mülk satışı yasaklanacak
Teklife göre, ön ödemeli usulle devre mülk satışı yasaklanacak. Devre mülk satışları kat mülkiyeti kanununa göre yapılacak.
Devre tatil sözleşmelerinde azami süre 10 yıl olacak ve ön ödemeli devre tatil satışları yapılamayacak.
Ayrıca tüketici hakem heyetleri daha aktif hizmet için yeniden yapılandırılacak.
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