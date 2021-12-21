Kamuda çalışan işçilere kadro müjdesi

Hükümet, asgari ücretteki artışın ardından müjde halkasına mevsimlik ve taşeron işçileri de ekledi. 2021 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde, kamudaki geçici işçilerin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi için çalışma başlatılacağı açıklanmıştı.

Özellikle Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde ve şeker fabrikalarında sayıları çok olduğu bilinen geçici işçiler, kadroya alınarak sürekli işçi haklarına sahip olacak. Kanun teklifinin Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

VERGİ MUAFİYETİ NETLEŞTİ

Öte yandan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise milyonlarca çalışanı ilgilendiren açıklama yaparak, "Memur dahil tüm çalışanların maaş ve ücretlerinin brüt asgari ücrete kadar olan kısmı vergiden muaf olacak" dedi.

Elitaş açıklamasında, "En son yaptığımız istişare sonucunda tüm ücret ve maaş alanları kapsayacak şekilde asgari ücret miktarı olan kadar kısmı önergeyi vekil arkadaşlarımız imzaya açtılar. Komisyon kabul ettiği takdirde tüm çalışanların memur dahil maaş ve ücretleri kapsayacak şekilde brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan vergi sıfır olacak. Tüm işçi ve memurlar için maaşların brüt 5 bin liraya kadar olan kısmından vergi alınmayacak" ifadesini kullandı.

18.5 milyon çalışanı ilgilendiren vergi istisnasının toplam maliyetinin 37 milyar 600 milyon TL olacağı öğrenildi.