Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu

Yayımlanan karara göre ilave tediyelerin 1. taksit ödemesi 28/01/2022 tarihinde, 2. taksit ödemesi ise 29/04/2022 tarihinde ödenecek.

Ayrıca söz konusu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlara 2022 yılında 6772 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre ayrıca yapılacak ilave tediyenin tamamının 23.12.2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir.