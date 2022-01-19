Kamu işçilerini sevindirecek haber: Ödeme tarihleri belli oldu
Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 28 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 29 Nisan'da verilecek.
Ekonomi 19.01.2022, 07:43 19.01.2022, 08:19
Devlet ve devlete bağlı müesseselerde çalışan işçilere, 2022 yılında verilecek ilave tediyenin sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
6772 Sayılı Kanun kapsamına giren işçileri kapsayan karara göre, bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 28 Ocak'ta, ikinci yarısı ise 29 Nisan'da ödenecek.
Söz konusu işçilerden, maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına yapılacak ilave tediyenin tamamı ise 23 Aralık tarihinde verilecek.
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