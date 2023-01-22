banner38

Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı bir ay ücretsiz olacak

Ekonomi 22.01.2023, 15:15
Kağıthane-İstanbul Havalimanı hattı bir ay ücretsiz olacak

Cumhurbakanı Erdoğan'ın bugün törenle hizmete açacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı 34 kilometre uzunluğunda. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunuyor, hat Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçiyor. Yaklaşık 4 ay sonra hat, metrobüs ve Hacıosman-Yenikapı metrosu Zincirlikuyu istasyonları ile entegre edecek, yaklaşık 3,5 kilometrelik bir etabı daha tamamlanarak 34 kilometre olan hat 37,5 kilometreye çıkacak.

Metro hattı, 9 istasyonla günlük 800 bin yolcu kapasitesine sahip. İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye açılmasıyla dünyanın en büyük ve en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada ulaşılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu bilgileri vermişti:

"Tünel açma makinası ilerlemelerinde,​ günde 65,5 metre, haftada 306 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorlarını kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar. 72 metre ile Türkiye'nin en derin metro istasyonu olan Gayrettepe İstasyonu da bu proje kapsamında inşa edildi.

Türkiye, metro hatlarında ilk kez burada prekast panel ile kusursuz demir yolu altyapısını inşa ettik. Bu sayede yolcularımıza 'hızlı tren konforunda sürüş' imkanı sunacağız. Akıllı tünel konseptini dünya metrolarında ilk defa bu projede biz hayata geçiriyoruz. Böylece tünel yangın güvenliğine yeni bir teknoloji kazandırdık. Bakanlığımızın destekleri ve ASELSAN iş birliği ile yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemi bu metro hattımızda kullanılacak. Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile çok önemli, çok değerli bir projeyi İstanbulumuza ve ülkemize kazandırmanın gururu içerisindeyiz."

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Adana Demirspor 19 34
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 20 36
4. Pendikspor 20 34
5. Bandırmaspor 19 34
6. Keçiörengücü 20 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 19 42
3. Newcastle 20 39
4. M. United 19 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Liverpool 19 29
9. Brentford 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. West Ham United 20 18
16. Leeds United 18 17
17. Wolves 19 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 17 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 17 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 17 5
banner23