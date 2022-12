Kadınlar erkeklere göre daha az kazanıyor

Türkiye Üniversite Liderlik İyileştirme Programı Koordinatörü ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, dünya genelinde kadınların aynı işi yapsalar dahi erkeklere kıyasla daha az kazandıklarını söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kongresi düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonu'nda düzenlenen kongreye konuşmacı olarak katılan Şerifoğlu, dünya genelinde cinsiyet eşitsizliği yaşandığını kaydetti.

Erkeklerin gücü elinde tutma isteği olduğunu dile getiren Şerifoğlu, şöyle konuştu:

"Cinsiyet eşitliği temelde bir güç meselesidir. Erkeklerin kazandığı her 1 dolara karşılık kadınlar 77 cent kazanıyor. Dünya Ekonomi Forumu araştırmasına göre arayı kapatmak için 257 yıl gerekiyor. Kadın ve kız çocukları her gün 12 milyar dolar değerinde ücretlendirilmemiş bakım hizmeti görüyorlar ve ekonomide karar alma süreçlerine hiçbir şekilde yansımıyorlar. Dünyanın gidişine erkekler karar veriyor. Geleceğin toplumları ve ekonomileri, üniversitelerde, teknoparklarda, Silikon Vadisi'nde teknoloji girişimleri tarafından şekillendiriliyor. Buralar ve kararlar da erkek egemenliği altında."

Prof. Dr. Şerifoğlu, Türkiye'de yüksek öğretimde kadın akademisyen ve öğrenci oranlarının arttığını ifade etti.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin iyi bir konumda olduğunu belirten Şerifoğlu, "Yüksek öğretimde kadın dendiğinde iç açıcı bir tablo var. Türkiye'deki kadın öğrenci kadın akademisyen oranları artıyor. Ancak son dönemlerde artış hızı biraz düşüş gösteriyor. Avrupa Birliği ile karşılaştırdığımızda içimiz daha da açılıyor. Özellikle doğa bilimleri, sağlık bilimleri ve mühendislik gibi kadınlar için daha zor olduğu düşünülen, Avrupa ve batı ülkelerinde daha az kadın olan alanlarda Türkiye'de kadın profesör oranı daha yüksek." diye konuştu.

Şerifoğlu, karar alma süreçlerinde kadınlara daha çok yer verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kongrenin açılış programında TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer ise toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için toplum genelinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Zümrüt Boyacıoğlu da her türlü hak, hizmet ve imkanlara erişmede bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.