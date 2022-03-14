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Jeotermalle ısıtılacak seralardan yıllık 10 bin ton yaş ve sebze meyve üretimi hedefleniyor

"Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi" tanıtım toplantısında konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Jeotermalle ısıtılacak seralardan yıllık 10 bin ton yaş ve sebze meyve üretimi hedefliyoruz. Bölgemizdeki sera ve sanayi parselleri için satışlarımız bugünden itibaren başladı. Parsel satışlarında taksitlendirme seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca 1000 kişiye de istihdam sağlanması planlanmaktadır." dedi.

Ekonomi 14.03.2022, 23:47
Jeotermalle ısıtılacak seralardan yıllık 10 bin ton yaş ve sebze meyve üretimi hedefleniyor

Aydın Ticaret Odasında düzenlenen "Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi" (TDİOSB) tanıtım toplantısında konuşan Aksoy, topraksız, tam otomasyonlu, ısıtması yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sağlanan, modern sera ve tarımsal sanayi kümelenmesiyle faydalı ve iyi tarım üretimini hedeflediklerini belirtti.

TDİOSB için Efeler ilçesi Kadıköy mevkisinde 776 bin metrekare alanın hazırlandığına dikkati çeken Aksoy, şu bilgileri verdi:

"Valilik, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ticaret Borsası ve Efeler Ziraat Odası ortaklığında kurulan TDİOSB tüzel kişilik kazandı. Aydın Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulumu gerçekleşti, jeotermal ısıtılacak seralardan yıllık 10 bin ton yaş ve sebze meyve üretimi hedefliyoruz. Bölgemizdeki sera ve sanayi parselleri için satışlarımız bugünden itibaren başladı. Parsel satışlarında taksitlendirme seçenekleri de bulunmaktadır. Ayrıca 1000 kişiye de istihdam sağlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede yatırımcılara istedikleri desende yaş sebze meyve üretim imkanı da sunulacaktır."

Vali Aksoy, Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin yenilenebilir enerji sistemleriyle modern tarım uygulamaları açısından bölgenin ve ülkenin yükselen değeri olmaya aday bir atılım olduğunu sözlerine ekledi.

Programda, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı ve Bekir Kuvvet Erim, Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da birer konuşma yaptı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurca Eker, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri de programa katıldı.

Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin 2023 yılı içerisinde hazır hale gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA
#Aydın #sera #Jeotermal
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