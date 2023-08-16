Japon iş dünyası Türkiye'ye davet edilecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Şimşek, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz.

"ÜLKEMİZE YATIRIM YAPAN TÜM PAYDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

BORSAYA 15 GÜNDE 500 BİNDEN FAZLA YATIRIMCI GİRDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle başlayan ekonomide yeni dönem meyvelerini vermeye başladı. Türkiye'nin ortodoks politikalara dönmesiyle hareketlenen borsada yatırımcı sayısı yeni tarihi zirvesine ulaştı. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun verilerine göre borsada yatırımcı sayısı 15 Ağustos itibarıyla 5 milyon 636 bin 160 seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Yatırımcı sayısı 31 Temmuz tarihinde 5 milyon 99 bin 82 seviyesindeydi. Böylelikle 15 günde borsaya giren pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı 537 bin oldu.

YATIRIMCI SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 114 ARTTI

MKK'nın yayımladığı verilere göre aylık yatırımcı sayısı artışı 1 milyon 216 bin 954'e ulaşırken aylık artış oranı yüzde 27,54 oldu. Veriler yıllık bazda incelendiğinde ise yatırımcı sayısı artışının 3 milyon 3 bin 214 yıllık artış oranın da yüzde 114,06 seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.