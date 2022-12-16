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İYMSİB'den en fazla ihracat yapan firmalara ödül

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, "Rusya’ya 168,3 milyon dolar, Ukrayna’ya da 23,6 milyon dolar olmak üzere savaşan bu iki ülkeye toplam ihracatımız 200 milyon dolara yaklaştı. Dünya Kupası’nın yapıldığı Katar’a ihracatımız kasım ayında yüzde 100’e yakın artarak 2,1 milyon dolara çıktı” dedi.

Ekonomi 16.12.2022, 11:17
İYMSİB'den en fazla ihracat yapan firmalara ödül

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), son üç yılın en fazla ihracat yapan firmalarını ödüllendirdi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, birliğin son üç yılın en fazla ihracat yapan firmalarını ödüllendirdiği ve TİM Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, TİM Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep’in yanı sıra İYMSİB Yönetim Kurulu üyeleri ve ödül alan firma temsilcileri katıldı.

5 kategoride toplam 65 firmanın ödül aldığı tören öncesinde ekonomist Soli Özel, son yıllarda yaşanan gelişmelerin ekonomik yansımalarını katılımcılarla paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, sektörün ocak-kasım dönemini kapsayan 11 aylık süreçte ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 24 artırarak 2 milyar 288 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Aynı dönemde İstanbul’dan yapılan ihracatın ise yüzde 17’lik artışla 452 milyon dolar dolduğunu belirten Mutlu, meyve sebze mamullerinde en fazla ihracatın Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne, yaş meyve-sebzede ise Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan’a yapıldığını bildirdi.

Savaşa rağmen Rusya ve Ukrayna’nın en fazla yaş meyve sebze ihraç edilen ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Mutlu, “Rusya’ya 168,3 milyon dolar, Ukrayna’ya da 23,6 milyon dolar olmak üzere savaşan bu iki ülkeye toplam ihracatımız 200 milyon dolara yaklaştı. Savaşın sona ermesiyle birlikte her iki pazara ihracatımız daha da artacaktır. Öte yandan Dünya Kupası’nın yapıldığı Katar’a ihracatımız da kasım ayında yüzde 100’e yakın artarak 2,1 milyon dolara çıktı.” ifadelerini kullandı.

Mutlu, Yeşil Mutabakat kapsamında alınacak önlemler ile AB’de tarım başta olmak üzere pek çok sektörde bir dönüşüm yaşanacağına işaret ederek, “Bu bizleri de çok yakından ilgilendiriyor. İhracatımızın büyük bölümünü AB ülkelerine yapıyoruz. Bizler de sürdürülebilirlik çatısı altında uluslararası standartlarda üretim, izlenilebilirlik ve şeffaflık üzerine elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

- 5 grupta 65 ödül dağıtıldı

Alkollü İçecekler grubunda son üç yılın lideri Mey İçki Sanayi olurken, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda Sanayi, yaş meyve-sebze grubunda ise AEP Anadolu Etap Penkon Gıda oldu.

Konserve ürünler grubunda Kibar Dış Ticaret 2019 yılında en fazla ihracat yapan firma olurken, 2020 yılında Ram Dış Ticaret, 2021 yılında ise Tat Gıda Sanayi bu gurubun lideri oldu.

Başarılı ihracatçılara ödüllerini veren İYMSİB Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu’ya TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç ve TİM Yönetim Kurulu üyesi Birol Celep, İYMSİB Eski Başkanlarından Latif Ünal ve sektörün duayenlerinden İYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Kırtıloğlu eşlik etti.

#İYMSİB #ihracat #Gıda
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