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İyidere Lojistik Limanı 1,5 yılda tamamlanacak

İyidere Lojistik Limanı'ndaki inşaat çalışmalarının 18 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

Ekonomi 27.12.2022, 17:36
İyidere Lojistik Limanı 1,5 yılda tamamlanacak

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılan İyidere Lojistik Limanı projesi hakkında "Yaklaşık 18 ay içerisinde buradaki çalışmanın bitmesini bekliyoruz." dedi.

İyidere Lojistik Limanı dolgu alanında incelemelerde bulunan Avcı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ilgili firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Avcı, burada gazetecilere, liman inşaatının, mendirek uzunluğu yaklaşık 3 bin metre, kullanım sahası yaklaşık 800 bin metrekare olacak şekilde devam ettiğini söyledi.

Liman sahası dolgusu için yaklaşık 20 milyon metreküp taş kullanılacağını ifade eden Avcı, aylık 500 bin ton taş dolgu yapıldığını, gelecek yıldan itibaren aylık dolgunun 1 milyon tonun üzerine çıkarak çalışmaların tam kapasiteye yükseleceğini aktardı.

Avcı, limanda fiziki ilerlemenin yüzde 14 olduğunu, ana mendirekte ise 1062 metre ilerlendiğini kaydetti.

Lojistik merkezinin Türkiye için çok önemli mega projelerinin başında geldiğine dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Ovit Tüneli vasıtasıyla Erzurum, Mardin'e ve oradan Orta Doğu'ya kadar bölgeyi bağlayan transit ticaret yolu inşa ettik. Ticaret yolunun denize açılan kısmına İyidere Lojistik Limanı'nı inşa ediyoruz. İnşallah buranın demir yolu bağlantısını da oluşturacağız. Çok kısa vadede olmasa da üzerinde çalıştığımız projeler var. Türkiye'de lojistik merkezlerine baktığımızda demir yolu ağının ulaşmadığı lojistik liman yok. Dolayısıyla lojistik limanı demir yolu ağı ile besleyip büyüttüğünüz zaman çok daha verimli hale geleceğini biliyoruz. Nasıl ki kara yolu bağlantısını Orta Doğu'ya kadar kurduysak Orta Asya'ya kadar da bir demir yolu bağlantısı oluştuğu takdirde bu limanın daha değerli hakle geleceğini biliyor ve planlarımızı o yönde yapıyoruz.

Bölgede dolgu çalışmasını yürütüyoruz. Dolgu çalışması ilerlerken bir yandan mendirek diğer yandan rıhtım ile ilgili betonlama çalışmaları yapılacak. Proje iki üç noktada hızlanacak. Projenin ilerlemesinde yüzde 15 seviyelerinde görünüyoruz ama iki ay sonra çalışma hızı artacak. Yaklaşık 18 ay içerisinde buradaki çalışmanın bitmesini bekliyoruz."

Kaynak: AA
#İyidere Lojistik Limanı #Rize
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