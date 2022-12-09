banner38

İTO Başkanı: 'Enflasyon düşüşe geçecek'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Kurların sakin seyri ve güçlü baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyon düşüşe geçecek. Ülke olarak bu düşüşü, enflasyona karşı bir mücadele fırsatına çevirebiliriz." ifadesini kullandı.

Ekonomi 09.12.2022, 15:17 09.12.2022, 15:38
İTO Başkanı: 'Enflasyon düşüşe geçecek'

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, 15 Kasım 2022 tarihinde yapılan oda seçimleri sonrası yeni yönetimiyle ilk aylık olağan İTO Meclis toplantısı dün gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Avdagiç, İTO mensubu olmanın, oda üyelerini İstanbul ve Türkiye için ayırım gözetmeden, gece gündüz demeden çalışma ülküsünde buluşturan en büyük ortak payda olduğunu kaydetti.

Düşünce, fikir farklılıklarını İTO'nun en büyük zenginliği, İstanbul iş camiasına güç veren en temel özellikler olarak gördüklerini vurgulayan Avdagiç, şunları kaydetti:

"Hem 9 Kasım, hem de 15 Kasım seçimlerinden sonra yaptığım açıklamalarda altını çizdiğim gibi artık seçimler geride kaldı. Artık yeni ve büyük bir beyaz sayfa açtık. Bu sayfa, bizi birleştiren, çatısı altında toplayan İTO sayfasıdır. Dün olduğu gibi bugün de bu beyaz sayfanın satırlarını hep birlikte yazacağız."

- "Tarım ve hayvancılık, üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli"

İTO Meclisi'nin yarıya yakınının yeni göreve başlayan üyelerle yenilendiğini belirten Avdagiç, "İTO Meclisi 21'inci dönemde de 'deneyim ile yeniliği' sentezleyerek, en iyi hizmet dönemlerinden birini idrak edecektir." dedi.

Avdagiç, 2023 yılında birinci önceliğin yüksek enflasyonun hızla kontrol altına alınması olduğuna dikkati çekerek, "Asıl hedef, kalıcı olarak tek haneye indirilmesi. Bunun için de birbiri ile uyumlu para ve maliye politikalarının etkin olarak uygulanması gerekiyor. Üretim açığını kapatacak kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programların da uygulamaya konulması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyası olarak, "enflasyon belasının" kısa sürede alt edilmesi için bundan sonra da ellerini taşın altına koymaktan çekinmeyeceklerini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Enflasyona karşı oluşturulacak bir toplumsal mutabakat ve topyekûn mücadele planı, tüm kesimlerin duyarlılığını artıracaktır. Aynı zamanda bozulan fiyatlama davranışlarının da hızla düzelmesini sağlayacaktır."
Avdagiç, kurların sakin seyri ve baz etkisinin olumlu katkısıyla enflasyonun gelecek aylarda düşüşe geçmesini beklediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bununla birlikte tarımsal girdi ve üretici fiyatlarındaki artışlar hala yüksek. Gıda enflasyonunda ortalamanın üzerinde seyreden fiyatların dikkatle izlenmesi gerekiyor. Dünyanın önde gelen tarım üreticilerinden biri olan ve büyük bir tarım potansiyeline sahip ülkemizin bu alandaki avantajlarını ortaya çıkarmalıyız. Tarım ve hayvancılık, üstün olduğumuz alanlara dönüştürülmeli."

- "KGF kefalet hacminin genişletilmesi öncelikli beklentilerimiz arasında"

Avdagiç, finansman sorunun yüksek enflasyonla birlikte varlığını ve önemini devam ettirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Üretim, istihdam ve ihracatın olmazsa olmazı finansmandır. Finansman sorunu ise yüksek enflasyonla birlikte varlığını ve önemini devam ettiriyor. Her fırsatta dikkat çekmeye çalıştığımız gibi, kredi faizleri düştü ama krediye erişim konusunda ilave tedbirler konusunda beklentimiz var. Kredi musluklarının, işletmelerin erişebileceği şekilde açılması ve uygulanması, büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda ayrıca KGF kaynaklarının artırılması ve kefalet hacminin genişletilmesi de öncelikli beklentilerimiz arasındadır."

Avdagiç, 2022'de artan küresel risklere ve baskılanan ekonomik aktiviteye rağmen, Türkiye ekonomisinin birçok ülkeye göre daha yüksek bir büyüme gösterdiğine vurgu yaparak, "Uzmanların başta AB ve ABD ekonomisi olmak üzere küresel ekonomiye ilişkin son tahminleri, daralmanın yakın dönemde tahmin edilenden daha sınırlı kalacağı yönünde. Bu şu demek. AB ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek. Beklentilerimiz ve tahminlerimiz bu yönde." yorumunda bulundu.

İstanbul Ticaret Odası'nın 2022 yılı itibarıyla kuruluşunun 140’ıncı yılını kutladığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'nin en köklü ve kurumsal ticaret örgütüyüz. Türk özel sektörünün oluşmasında, ekonomik politika ve vizyonların belirlenmesinde her zaman öncü rol oynadık. Bizim bütün bu dönemlerde görev alan başkanlarımızın ve yönetimlerimizin tek bir hedefi oldu. Türk özel sektörünü geliştirmek, rekabetçiliğini artırmak, yerli ve milli bir ruhun egemen olduğu ekonomik ve ticari yapıyı kökleştirmek, küresel rekabette yer almak. Bugün de 140 yıllık ruhla aynı şekilde politikalar ve faaliyetler gerçekleştiriyoruz.

21'inci çalışma döneminde de faaliyetlerimizin odağında, ‘yerli ve milli üretimi artırmak, küresel rekabette var olduğumuz anlamına gelen ihracatımızı yükseltmek, Türk insanına daha çok iş alanı oluşturmak, kalkınmış bir Türkiye'yi ve güçlü Türk ekonomisini gerçekleştirmek bulunacaktır. Detaylarını bu ayki Bütçe Meclisinde dile getireceğim faaliyetlerimizle, Türk özel sektörüne yön veren bir kurum olarak Türkiye ekonomisine en büyük katkıyı sağlayacağız."

-İTO Meclisi'ne 116 üye ilk kez girdi

Açıklamaya göre, gelecek 4 yıl boyunca İstanbullu 700 bin şirketi İTO Meclisi'nde 273 Meclis Üyesi temsil edecek. İTO’dan yapılan açıklamaya göre 141 meclis üyesi, son seçimlerde tekrar seçildi. İlk defa Meclise giren üye sayısı 116 oldu. Geri kalan 15 Meclis Üyesi ise ya bir önceki dönemin ilk yıllarında görev alıp ayrılan ya da önceki yıllarda Mecliste yer alan üyelerden meydana geldi. Bir üyenin ismi ise meclis üyesi göndermeye hak kazanan bir şirket isim bildirmediği için henüz belli olmadı.

İTO Meclisi'ne 9 kadın meclis üyesi katıldı. Diğer önemli bir değişim ise yaş aralığında oldu. 31-49 yaş aralığında yer alan 92 meclis üyesi, İTO Meclisi'nin yüzde 34'ünü oluşturdu.

Bir önceki çalışma dönemi olan 20'nci dönemde 53 kişi ile bu oran yüzde 20 civarındaydı. 25-30 yaş aralığında 3 Meclis Üyesi görev aldı. Bu sayı daha önce 1'di. Yüksek lisans ve doktoralı meclis üyesi sayısı da 44 oldu.

#İstanbul Ticaret Odası #Enflasyon
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23