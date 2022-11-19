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İşverenlerden asgari ücret mesajı

Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren kanadını temsil edecek olan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) olumlu mesajlar gelmeye başladı. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından yedincisi düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, işverenler asgari ücrette ellerini taşın altına koyacakları mesajını verdi.

Ekonomi 19.11.2022, 10:42
İşverenlerden asgari ücret mesajı

Önümüzdeki ay başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde patronlar cephesinden de olumlu işaretler geliyor. Asgari ücret tespitinde işveren kanadını temsil edecek TİSK'in Başkanı Özgür Burak Akkol, işverenler olarak yeni yılda geçerli olacak asgari ücret artışında ellerini taşın altına koyacaklarını söyledi. Akkol, "İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın memnun olmadığı bir durumu arzu etmiyoruz" dedi.

DENGELİ ÜCRETTEN YANAYIZ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücret görüşmelerinin aralık ayında başlayacağını söyledi.

Akkol, şöyle devam etti: "Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini de dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG'de dijital dönüşümün önemine değindi.

YAPAY ZEKADAN BARET UYARISI

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, "Mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor" şeklinde konuştu.

39 işletme ödüllendirildi

MESS tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen İş Güvenliğinin Yıldızları Ödülleri kapsamında 7 kategoride 39 ödül verildi. Ödülleri TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol takdim etti.

İşverene 48,5 milyarlık asgari ücret desteği

Devletin işçi, işveren ve girişimcilere yönelik halihazırda 18 farklı başlıkta prim teşvik, destek ve indirim uygulaması bulunuyor. İşverenlerin iş gücü maliyetlerini düşürmek üzere 2016'da hayata geçirilen asgari ücret desteği, bu yıl temmuz-aralık dönemi için aylık 100 lira olarak uygulanıyor.

İşverenlerin devlete ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilen bu tutar, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Bu kapsamda, asgari ücret desteği uygulamasıyla bugüne kadar toplam 48,5 milyar lira destek verildi. Salgının etkilerinin kısmen azalmasıyla birlikte 1 Ağustos 2020'de verilmeye başlanan normalleşme desteği, 30 Haziran 2021'de sona erdi.

Çalışanlarını normal çalışma düzenine geçiren iş yerlerine verilen normalleşme desteği kapsamında, 2 milyon sigortalı için işverenlere 5,4 milyar lira destek sağlandı.

#asgari ücret #tisk #Mess
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