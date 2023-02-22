banner38

İstihdam endeksi 2022'nin son çeyreğinde 7,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2002'nin dördüncü çeyreğinde, yıllık bazda yüzde 7,3 yükseldi.

Ekonomi 22.02.2023, 15:14
İstihdam endeksi 2022'nin son çeyreğinde 7,3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 2022 dönemine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 7,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,4 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde yüzde 6,7 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektöründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 6,6 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi 102,4 yükseldi

Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 102,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 102,4, inşaat sektöründe yüzde 96,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 103,1 artış kaydetti.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi aynı dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,8 artış oldu.

Çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat sektöründe yüzde 5,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,5 yükseldi.

Brüt ücret-maaş endeksi, 2022'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,1 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 15,5, inşaat sektöründe yüzde 16,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 14,8 yükseliş gösterdi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 89,4, inşaat sektöründe yüzde 85,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,3 artış kaydetti.

Saatlik kazanç endeksi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 89,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 88,9, inşaat sektöründe yüzde 85,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,5 yükseldi.

Söz konusu sektörler toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022'nin son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 90,6 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 92,2, inşaat sektöründe yüzde 87,8, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 89,7 arttı.

Bu sektörlerde saatlik iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 11,5 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 12,8, inşaat sektöründe yüzde 10,2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi söz konusu dönemde yüzde 11,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 10,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 10,9 artış görüldü.

Bu sektörler toplamında saatlik kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde yüzde 12,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 14,7, inşaat sektöründe yüzde 10,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,6 artış kaydetti.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 22 54
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 22 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 22 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Hatayspor 21 23
15. Ankaragücü 21 22
16. Kasımpaşa 22 22
17. Giresunspor 21 21
18. İstanbulspor 22 21
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 22 42
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Pendikspor 22 37
5. Rizespor 21 37
6. Keçiörengücü 22 37
7. Sakaryaspor 22 37
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Manisa FK 21 30
11. Göztepe 22 30
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Gençlerbirliği 22 16
18. Denizlispor 22 16
19. Yeni Malatyaspor 22 17
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 21 45
3. M. United 22 43
4. Newcastle 21 40
5. Tottenham 22 39
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Nottingham Forest 21 24
14. Leicester City 21 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 21 19
17. West Ham United 21 19
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15
Takımlar O P
1. Barcelona 20 53
2. Real Madrid 20 45
3. Real Sociedad 20 39
4. Atletico Madrid 20 35
5. Rayo Vallecano 20 32
6. Villarreal 20 31
7. Real Betis 20 31
8. Athletic Bilbao 20 29
9. Osasuna 20 29
10. Mallorca 20 28
11. Girona 20 24
12. Celta Vigo 20 23
13. Real Valladolid 20 23
14. Almeria 20 22
15. Espanyol 20 21
16. Sevilla 20 21
17. Valencia 20 20
18. Cadiz 20 19
19. Getafe 20 18
20. Elche 20 9
banner23