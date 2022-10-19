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İstihdam edilen 270 bin yazılımcı işe başladı

2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi"nde 270 bin kişi istihdam edildi.

Ekonomi 19.10.2022, 20:56 19.10.2022, 21:08
İstihdam edilen 270 bin yazılımcı işe başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın, "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi" kapsamında 270 bin kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Taşkın, Şanlıurfa Valiliğinde düzenlenen "Şanlıurfa İstihdam Garantili Eğitim Programı Mezuniyet ve İstihdam Başlangıç Töreni"nde yaptığı konuşmada, 2 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "1 Milyon Yazılımcı İstihdamı Projesi"nde gelinen duruma ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin dijital dönüşümünü gençlerin enerjisi ve sinerjisiyle geliştirmek istediklerini belirten Taşkın, bu kapsamda Bakanlık olarak yazılım geliştirme, veri yönetimi, altyapı yönetimi, siber güvenlik, bilgi teknolojileri yönetişimi ve dijital teknoloji uzmanlığı alanında eğitimler verdiklerini söyledi.

Türkiye'nin çok fazla yazılımcıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Taşkın, şöyle devam etti:

"İki sene önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlattığımız 1 Milyon İstihdam Projesi sürüyor. O projede çok yol aldık, şu an 910 bini buldu kayıtlı aday sayımız, bunlardan 370 bini CV oluşturdu. İstihdam projemiz kapsamında şu ana kadar 270 bin kişi Türkiye çapında iş sahibi yapılarak çalışmaya başlatıldı. Biz bunu online platformda yapıyoruz. 6 farklı eğitimimiz var. 6 ana kategoride 33 kariyer alanında gençlerimizi istihdama hazırlıyoruz. Koşul ve şartımız yok diplomaya da ihtiyacımız yok. Gençlerimizi hayata ve istihdama hazırlıyoruz. Bizim bu platforma üye olan gençlerin yüzde 48'i üniversite mezunu, üye olan adaylarımızın yüzde 78'i ise 18 ila 35 yaş arasında. Burada çok ciddi bir potansiyel var. Herkes için bir fırsat var, herkes değerlendirebilir."

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da projeye, Valilik olarak destek verdiklerini söyledi.

Ayhan, Hazine ve Maliye Bakanlığı katkılarıyla eğitim verilen Şanlıurfalı 70 gençten 10'unun bugün itibarıyla işe başladığını, 40 kişinin ise bir ay sonra istihdam edileceğini duyurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise bilişim ve yazılıma büyük önem verdiklerini belirterek bu kapsamda yürüttükleri çalışmaların meyvelerini aldıklarını dile getirdi.

Programın sonunda istihdam edilen gençler, sertifikalarını aldıkları protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. 

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