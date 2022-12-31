İSTİB: Tarımsal üretim ve gıdanın önemi artıyor

İSTİB'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kopuz, 2023 yılına girerken tarımsal sürdürülebilirliğin çokça konuşulduğu bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Kopuz,"2022, savaş, salgın ve jeopolitik belirsizliklerin damgasını vurduğu, iklim değişikliğinin etkilerinin hissedildiği, fiyatlama sıkıntılarının yaşandığı bir yıl oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kopuz, şunları kaydetti:

"Yakın geçmişte yüzleşmek durumunda kaldığımız pandeminin ardından gelen Rusya – Ukrayna savaşı gibi küresel ve bölgesel gelişmeler dünyayı sarstı. Pandemi sürecinde sadece sağlıkla ilgili alanlarda değil, iş yapış biçimlerimizde de radikal değişiklik yaşadık. Devletimizin zamanında ve önlemleri sayesinde süreci en az olumsuzlukla atlattık. Türk girişimcileri olarak ise dinamik beşeri sermayemizin de katkısıyla, bu dönüşüme ayak uydurmayı büyük ölçüde başardık.

Örneğin, daha önceleri işin doğasına uygun olmadığı düşünülen gıda sektöründe e-ticaretin yaygınlaştığına şahit olduk. Bizler bu süreçte gıda sektörünün ve onun temeli olan sürdürülebilir tarımsal üretimin ne denli önemli olduğunu her mecrada dile getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Zira iklim ve enerji krizi gibi küresel gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, tıpkı enerji sektörü gibi, tabiri caizse insanlığın enerjisi olan gıda konusu, önümüzdeki süreçte en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürecektir."

Kopuz, küresel ekonomideki durgunluk beklentisi ve ham madde fiyatlarındaki enflasyonist baskı gibi sınamalardan yine el birliğiyle en güçlü şekilde çıkacaklarına inandıklarını vurguladı.

Kopuz değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Finansmana erişimin kolaylaştırılması için uygulanacak KGF ve benzeri destek mekanizmalarının, hem KOBİ’lerimizin üretim, istihdam ve ihracatını hem de piyasanın sürdürülebilirliğini korumak için önemli olduğunu düşünüyoruz. Nitekim ekonomi yönetimi tarafından uygulamaya konulan ekonomik program ve desteklerin de katkısıyla Türkiye 2022 yılının ilk çeyreğinde 7,3, ikinci çeyreğinde 7,6, üçüncü çeyreğinde 3,9 büyümeyi başardı. Diğer taraftan çiftçilerimiz ve besicilerimiz, girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlarına rağmen üretimde yılı iyi bir seviyede tamamlamayı başardılar.

Nitekim 2022 yılında bitkisel üretimimizin ana kalemlerinden tahıl ürünleri yüzde 21,3 oranında artarak 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti. Bunula birlikte tarımsal desteklerin çeşitlendirilmesi ve bu teşvik ve desteklerin dekara değil üretilen ürüne göre verilmesi ülkemizin tarımsal hasılasını daha iyi bir noktaya getirecektir."

Kopuz, su kaynaklarını verimli kullanılması ve tarımsal sulamada damla sulama gibi modern tekniklerin yaygınlaştırılması hususu, gelecek senelerde tarım için daha stratejik bir unsur haline geleceğini belirtti.

İş dünyası olarak en iyi bildikleri şeyi yaparak katma değeri yüksek üretim, istihdam ve ihracat yoluyla Türkiye'nin müreffeh geleceği adına çalışmayı sürdüreceklerini belirten Kopuz, "Görev yaptığımız STK’larda bu güne kadar olduğu gibi ülkemize ve sektörlerimize katkı sağlayacak projeler üretme gayretinde olacağız. Bu düşüncelerle Cumhuriyetin 100. Yılına erişeceğimiz 2023 senesinin Türkiye Yüzyılı yolunda güçlü adımlarla yürüyeceğimiz, dünyada esenlik ve barışın tesis edildiği bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.