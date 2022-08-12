İSTİB Başkanı: 'Türkiye, dünya gıda güvenliğine destek oluyor'

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'nin (Tarım ÜFE) haziranda yüzde 148,9'a yükselmesinin üretimin zorlaştığını gösterdiğini belirterek, "Sürdürülebilirlik için üreticinin sesine kulak vermemiz lazım. Bu konuda Et ve Süt Kurumu (ESK) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi kurumların, piyasayı düzenlemeyi hedefleyen etkin adımlar atmasını olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTİB'den yapılan açıklamaya göre, borsanın ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kopuz, temmuzda gıda fiyatlarının yüzde 3,15 arttığını kaydederek, burada en büyük etkenin girdi maliyetleri olduğunu, küresel gıda fiyatları düşerken bu nedenle Türkiye'de aynı gidişatın görülemediğini bildirdi.

Tarım ÜFE'nin haziranda yüzde 0,66 düşse de yıllık bazda yüzde 148,9'u yükseldiğini anımsatan Kopuz, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu, üretimin zorlaştığını gösteriyor. Sürdürülebilirlik için üreticinin sesine kulak vermemiz lazım. Bu konuda Et ve Süt Kurumu (ESK) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi kurumların, piyasayı düzenlemeyi hedefleyen etkin adımlar atmasını olumlu karşılıyoruz. Küresel bir kriz anında bile doğru zamanda, gerçeğe yakın alım fiyatları açıklayarak, çiftçinin üretimde kalmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Üreticilerimize piyasanın ihtiyacı olan fiyatları verirsek, içlerini rahatlatırsak, bu maliyetlere rağmen yatırımlarına devam edebilirler."

Kopuz, gıda üretiminin artık kar değil strateji işi olduğunu belirterek, bu stratejinin sağlıklı şekilde sürdürülmesinin elzem olduğunu vurguladı.

- "Üretici örgütlenmeli, çiftçi ile tüketici arasındaki mesafe kısaltılmalı"

Ali Kopuz, her ürünü sadece devletin satın almasını beklemenin hayalcilik olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tarımsal üretimde sürdürülebilirlik hedeflemeliyiz. Piyasa istikrarı için üreticilerin ürünlerini makul fiyatlarla satabilmesi şarttır. Devlet buna tek başına çözüm olamaz ve özel sektörün gelişiminin desteklenmesi gerekir. Bu sebeple, tarım piyasalarının istikbali için, bu zorlu zamanlar geçtikten sonra üreticinin de elini taşın altına koyması ve örgütlenmesi gerekmektedir."

Kopuz, bu birliktelik sayesinde yeni pazarlama kanalları oluşturulması, çiftçiler ile tüketicinin mesafesinin kısaltılması ve üreticinin karlılığının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu sayede sadece devletin alım fiyatlarına bel bağlamadan, daha sağlıklı bir üretim stratejisi belirlenebileceğini aktaran Kopuz, "Bu sarmaldan, hem devletin hem de özel sektörün el ele verip, değişip geliştiği bir planlama ile çıkabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTİB Başkanı Kopuz, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası küresel tahıl fiyatlarında yaşanan artıştan ve tedarik sıkıntısından bahsederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik çabaları sayesinde savaşın taraflarının müzakereler için İstanbul'da masaya oturduğunu anımsattı.

Yapılan anlaşma sonrası oluşturulan koridor sayesinde tahılın Türkiye üzerinden dünyaya dağıtıldığını aktaran Kopuz, "Bu sayede küresel açlık tehlikesine karşı önlem alınırken, aynı zamanda dünya gıda güvenliğine destek oluyoruz. Ancak bunun dışında bu anlaşmanın bir etkisi daha var. Türkiye bir kez daha bölgesel bir güç olarak kendisini dünyaya ispat etmiştir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, anlaşma sonrası tahıl fiyatlarının uluslararası piyasada düşüş gösterdiğini anımsatarak, bu mutabakatın olumlu etkisinin sürmesi için taraflar arasında kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini, anlaşmanın 120 günlük olduğunu ve sonrasında yenileneceğini anlattı.