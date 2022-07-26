istegelsin'den "manav ürünlerinde kapıda anında iade" fırsatı

istegelsin, meyve sebzeleri beğenilmediğinde anında kapıda iade alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, taze ürünleri ve geniş ürün yelpazesiyle güvenilir bir alışveriş deneyimi sunan istegelsin, sektörün öncü isimlerinden olmaya devam ediyor.

Ürün ve hizmetinin yanında güçlü soğuk zinciri sayesinde muhafaza ettiği sebze ve meyvelerin tazeliğiyle de ön plana çıkıyor.

Ürünlerinin tazeliğine güvenen istegelsin, tükettikleri meyve ve sebzeleri görerek almayı tercih eden müşterilerine, soğuk zincirle ulaştırdığı manav ürünlerinde kapıda anında iade fırsatı da sunuyor.

Bu sayede müşteriler eline ulaşan meyve ve sebzeleri beğenmezse anında kapıda iade imkanından yararlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen istegelsin Kategoriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emin Uğur Taflan, Türkiye’nin online süpermarketi istegelsin olarak her geçen gün artan müşteri talebini karşılarken önceliklerinin ürün kalitesi ve tazeliği olduğunu belirtti.

Taflan, şunları kaydetti:

'Tüketicilerin online alışverişlerindeki en büyük çekincelerinden biri olan meyve sebze tazeliğini, ürün alımından müşteriye ulaşıncaya kadar koruduğumuz soğuk zincirimiz ve hijyenik paketlerimiz ile sağlıyoruz. Depolarımızdaki manavlarımızın kontrolünden geçen taze meyve sebzelerimize o kadar güveniyoruz ki müşterilerimizin teslim aldığı meyve sebzeyi beğenmemesi durumunda kapıda anında iade imkanı sunuyoruz. Böylece müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken ürünlerimize olan güvenimizi de gözler önüne seriyoruz.'