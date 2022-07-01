banner38

İşte yeni asgari ücretin ayrıntıları

Asgari ücret artışıyla ilgili detaylar belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücretteki artış oranını ve güncel asgari ücret rakamını açıkladı. İşte ayrıntılar...

Ekonomi 01.07.2022, 18:46
İşte yeni asgari ücretin ayrıntıları

Asgari ücret artışı oran ve net rakam olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Söz konusu artışı belirlemede sürecin nasıl işlediğine ve asgari ücretin belirlenmesinde etkili olan faktörlere dair detaylar paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılan detaylarda şu ifadeler yer aldı:

Tüm dünyayı etkileyen ekonomik gelişmelerin sonucu olarak ülkemizde de yaşanan hayat pahalılığının olumsuz etkilerini hafifletmek, işçilerimizin gelir kayıplarını telafi edecek bir iyileştirme yapmak üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmış ve çalışmalarını tamamlamıştır.

Asgari ücret, işçi, işveren kesimleri ile kamu kurumu temsilcilerinden oluşan üçlü yapı içindeki Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu; işçileri, işverenleri ve kamuyu temsilen 5’er üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşmaktadır.

Komisyon, en az on üyenin katılımı ile toplanmakta ve oylarının çoğunluğu ile karar vermektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları genellikle her yıl Aralık ayında yapılırken, bu yıl ikinci altı ayda uygulanacak asgari ücreti görüşmek için 29/6/2022 Çarşamba günü toplanarak çalışmalarına başladı. Komisyon, ikinci toplantısını 30/6/2022 Perşembe günü gerçekleştirdi, yapılan çalışmalar sonucunda uzlaşı sağlandı.

Üreterek büyümeye devam eden güçlü Türkiye’nin emektarı işçilerimizi enflasyonun negatif etkisinden korumak için özverili bir çalışma gerçekleştirildi.

2022 YILINDA ÇALIŞANLAR ÖNEMLİ KAZANIMLAR SAĞLADI

Komisyon geçtiğimiz yıl Aralık ayında 2022 yılı için uygulanacak asgari ücreti, işçi ve işveren temsilcilerinin oybirliğiyle net 4.253,4 TL, brüt 5.004 TL olarak belirlemişti.

2021 yılsonu enflasyonu % 36 iken net asgari ücrette enflasyon oranının oldukça aşan % 50'nin üzerinde önemli bir artış yapılmıştı.

Emeği, istihdamı, üretimi birlikte korumaya ve artırmaya yönelik önemli bir sosyal politika aracı olan asgari ücret, 2002 yılından 2022 yılı başına kadar nominal olarak 23 katın üzerinde artırılmıştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022 yılı asgari ücretinin belirlenmesine yönelik çalışmaları esnasında, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatıyla, tüm ücretlilerin asgari ücret düzeyine kadar olan gelirlerinin gelir ve damga vergisi dışında bırakılmasını da önermişti.

Yapılan yasal düzenleme ile de tarihi bir adım atılarak asgari ücretteki vergiler tamamen kaldırılmıştı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, yalnızca işçiler değil tüm çalışanlar kapsama alınmıştır.

Böylece ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmı vergi dışı bırakılarak işçilerin net ücretlerinde çok önemli bir artış sağlanırken, istihdam, üretim ve yatırım da desteklenmiştir.

TEMMUZ AYINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET

Yapılan 2 toplantı sonucunda Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararını bir kez daha oy birliği ile almış bulunmaktadır.

1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471  TL, net 5500,35 TL olarak belirlenmiştir.

Böylece, 2022 Ocak dönemine göre net asgari ücrette yaklaşık % 30 oranında artış yapılmıştır. 2021 yılına göre ise net asgari ücretin kümülatif artış oranı yaklaşık % 95 olmuştur.

Asgari ücrette yapılan bu artış, tüm çalışanlar bakımından da vergi istisnası tutarının artışı kadar ek gelir avantajı sağlamaktadır.

Kaynak: AA
#asgari ücret #çalışan #zam
Yorumlar (0)
banner35
32
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
banner23