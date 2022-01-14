İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Yıl sonu dolar tahmini 16,13 lira olurken, enflasyon tahmini ise yüzde 29,75 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak ayı piyasa katılımcı anketi sonuçlarını paylaştı.

2022 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 29,75 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 21,39 iken, bu anket döneminde yüzde 25,37 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 14,41 ve yüzde 15,54 olarak gerçekleşti.