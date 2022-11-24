İşte istegelsin'in yeni logosu

Dehşan Ertürk, linledin hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yeni logomuzu; değer önerilerimizle pekiştirmek için farklı bir yol seçtik. Sembolü ortaya alıp, arasını animasyonla açarak değer önerilerimizi sunmaya başladık. Bu yenilikçi ve cesur uygulamamızın fikir babası olan Yahya Ulker'e teşekkür ediyorum. Ayrıca kreatif yaklaşımları için Hulusi Derici ve Kübra Altıntaş'a da müteşekkirim."