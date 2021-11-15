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İşte ikinci el otomobillerde en çok satılanlar...

İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında Ekim ayının en çok satan markalar belli oldu. Ekimde en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen olarak belirlendi.

Ekonomi 15.11.2021, 16:24
İşte ikinci el otomobillerde en çok satılanlar...

Satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 azaldı. Bu yılın 10 ayında satışlar, 2020'nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 24 düşüş kaydetti. Ekimde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.Bu yılın ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.Bu yılın ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 17 bin 509 adet satışla Volkswagen oldu. VW'yi 15 bin 484 adetle Renault ve 12 bin 89 adetle Ford izledi.Böylece geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 121 bin 149 adet aracın yüzde 76'sını ilk 10 marka gerçekleştirdi.

VW Passat 4 bin 954 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, bunu 4 bin 321 adetle Renault Clio, 3 bin 846 adetle Renault Megane, 3 bin 648 adetle Ford Focus, 3 bin 114 adetle Opel Astra, 2 bin 721 adetle Toyota Corolla, 2 bin 678 adetle Renault Fluence, 2 bin 632 adetle Fiat Egea, 2 bin 483 adetle VW Golf ve 2 bin 447 adetle de VW Polo takip etti.

Ekim ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi. Geçen ay ikinci el online binek araç pazarında toplam 99 bin 211 satış gerçekleşti.

Ekimde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 33 gün olurken, en hızlı satılan marka 28 günle Volkswagen oldu. En yavaş satılan ise 46 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.

Ekim ayında ikinci el online hafif ticari araç pazarında toplam 21 bin 938 satış gerçekleşti. Fiat Doblo 2 bin 606 adetle ekim ayının en çok satılan modeli olurken, Ford Transit/ Tourneo Courier 2 bin 366 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 211 adetle üçüncü oldu.

#ikinci el #araba #ekim
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