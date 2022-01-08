İşte hanelerde faturaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususlar

Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, dünya genelinde artan enerji ihtiyacını karşılayabilmenin ve yüksek maliyetlerden kaçınmanın ancak enerjiyi doğru şekilde tüketerek enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlamakla mümkün olabileceğini belirtti.

Sılkım, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada insan nüfusunun hızlı artışıyla birlikte enerjiye duyulan ihtiyacın arttığını, bu nedenle de enerjinin verimli ve tasarruflu kullanımı konusunda ülkelerin ciddi adımları uygulamaya geçirdiğini anımsattı.

Kovid-19 salgını sebebiyle birçok sektörün olumsuz etkilendiğini ifade eden Sılkım, "Birçok ülkede tam kapanmalar yaşandı, üretim durma noktasına geldi. Bu süre zarfında birçok ülkede enerji krizi yaşandı. Avrupa'da enerji fiyatları tarihi seviyeleri gördü. Birçok ülkede üretim sektörü artan ham madde ve enerji maliyetleri nedeniyle büyük zorluklar içerisinde ve hatta bazı şirketlerin iflas ettiklerini duyuyoruz. Enerjide dışa bağımlı ülkemizde de benzer şekilde enerji maliyetleri artmış durumda. Bu maliyetlerin önemli bir kısmının tüketiciye yansıtılmadan sübvanse edildiğini görüyoruz. Dolayısı ile enerjiyi israf etme lüksümüz yok." diye konuştu.

Sılkım, enerji fiyatlarının küresel ekonomileri derinden etkilediği bu dönemde, maliyet artışlarının vatandaşlara en az seviyede yansıması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının yoğun çaba gösterdiğini anlattı.

Enerji verimliliğinin bu süreçte kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Sılkım, şöyle devam etti:

"Enerji verimliliğinin genel olarak yeni teknolojileri kullanmak, verimlilik için belirlenen prosedürleri uygulamak ve sosyal hayat standartlarını dikkate alarak enerjiyi her alanda daha etkin kullanmak olarak açıklanabilir. Türkiye'nin enerji arz güvenliği ve sürdürülebilir kalkınma seferberliği kapsamında enerji verimlilik bilincinin tüm topluma kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Enerji üretiminde temiz enerji kaynaklarının kullanılmasının yanı sıra doğru enerji tüketimi de enerji verimliliği için önem kazanıyor. Enerjinin en yoğun kullanıldığı alanların başında sanayi ve üretim sektörü geliyor. Çok yakın gelecekte ise dijitalleşme ve yeni teknolojiler bu alanlardaki tasarrufların kilit noktasını oluşturacak. Verimli elektrik motorlarının kullanılması, üretim hatlarının revize edilerek zaman kaybının ve maliyetlerin azaltılması, atık enerjinin geri kazanılması gibi enerjide tasarruf sağlayan çalışmalar yapılabilir."

Enerji verimliliğinin, konut, sanayi, ulaştırma, tarım gibi pek çok alanı kapsadığını ifade eden Sılkım, hanelerde faturaları azaltmak için dikkat edilmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı:

"- Binanızın dış cephe yalıtımını yaptırın. Bu işlem size enerjide yüzde 50'ye varan tasarruf sağlar.

- Yüksek enerji verimliliğine sahip cihazların mümkün olduğunca ihtiyaç amaçlı kullanılması enerji tüketimini azaltır.

- Aydınlatma sisteminizi LED ampuller ile yapmanız akkor ampullere göre daha verimli, uzun ömürlü ve daha doğal ışık sağlar.

- TV setleri, bilgisayarlar, oyun konsolları, mikrodalga fırınlar gibi cihazlar 'bekleme' modunda da enerji tüketirler. Kullanılmayan cihazların fişinin çekilmesi ve ya kapalı tutulması gerekir.

- Soğutma sisteminizin periyodik bakım ve kontrollerini yaptırınız. Evde bulunmadığınız zamanlarda sistemi kapalı durumda bırakınız.

- Isıtma sisteminizin periyodik bakım ve kontrollerini yaptırınız. Su basınç ayarının uygun basınç değerlerinde olmasına dikkat edin. Isıtma yaptığınız yerleri yüzde 50-55 nemlendirmeniz daha iyi ısıl konfor sağlar.

- Buzdolabı evinizde en çok enerji tüketen cihazlardan biridir. Buzdolaplarının mevsime göre çalışma sıcaklığını mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Buzluk kısmı -18 santigrat derece (⁰C), dolap kısmı +4 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır. Yaz aylarında 2-5 ⁰C, kış aylarında 5-8 ⁰C ideal çalışma sıcaklıklarıdır.

- Buzdolabınızın radyatör, fırın gibi ısı üreten yerlerden uzakta konumlandırılması gerekir. Buzdolabının kapı contalarının hava kaçırmadığından emin olunmalı, kontrol edilmelidir.

- Yemekleri pişirirken tencereye uygun ocak gözünü kullanınız.

- Çamaşır makinenizi tam dolu ve 40 derece yerine 30 derecede çalıştırmak enerji tüketiminizi önemli derecede azaltır.

- Bulaşık makinesi alırken düşük sıcaklıklı programı olan modelleri tercih ediniz. Tam dolu ve ekonomik programda çalıştırınız.

- Pencereler ve kapılar, evinizdeki ısının 4'te 1 oranında kaybına neden olmaktadır. Çift cam veya ısıcam olan pencerelerde ısı kaybı yarı yarıya azalmaktadır. Ayrıca pencere ve kapılardaki sızdırmazlık, ısı kaybını azaltır ve yaklaşık yüzde 15 tasarruf sağlarsınız.

- Radyatör arkalarına ısı yalıtım levhalarını yerleştirerek önemli miktarda ısı kaybını önlemiş ve doğal gazda tasarruf sağlamış olursunuz.

- Radyatörlerde termostatik vana kullanarak odaların normal değerlerden daha fazla ısınmasını ve enerji kaybını önlemiş olursunuz ve yüzde 30'a varan tasarruf sağlarsınız.

- Kalorifer tesisatının dağıtım ve toplama borularına yalıtım yapılması doğal gaz tüketiminizi azaltır.

- Bazı petekleri kapatmak veya evden ayrılırken kombiyi kapatmak doğru bir yöntem değildir. Bunun yerine kombinin daha düşük sıcaklıklarda çalıştırılarak evin gün boyu sabit ısıda tutulması daha verimli olur. Ortam sıcaklığı 21 derece olacak şekilde kombinizi ayarlarsanız yakıt tüketiminiz azalır.

- Kombinizin sıcak su kullanılan alanlardan (banyo ve mutfak) en fazla 6 metre mesafede olması, sıcak suyun çabuk ulaşmasını sağlar. Mesafe uzadıkça doğal gaz tüketimi artar.

- Banyo termostatının sabit sıcaklıkta tutulması, su tasarruflu duş başlıkları kullanılması su ve enerji tasarrufu sağlar. Duş sürenizi kısaltmanızı kendinize hedef koymalısınız."